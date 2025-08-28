Beyoğlu’nda Özgür Özel’in mitinginde darbe çağrısı: Polise saldırdılar!

Beyoğlu'nda düzenlenen gösteriye katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine tartışmalı bir mitinge imza attı. Gösteride bulunan bazı gruplar, "hükümeti yıkma" ve "devrim" çağrıları yaparak emniyet güçlerine saldırdı.Vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan olaylarda polise saldıran gruplar, güvenlik güçlerinin kararlı müdahalesiyle dağıtıldı.

Mitingde yaşanan olaylar büyük tepki çekerken, gösteriye katılan grupların yolsuzluk suçlamasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından fonlanan yapılarla bağlantılı olduğu iddia edildi.

PROVOKATÖRLER POLİSE TEKME YUMRUK SALDIRDI

CHP'li grup adına konuşan provokatör, "Biz bu pankartla alana gireceğiz. Çünkü bu pisliği sadece devrimin temizleyeceğiniz biliyoruz" dedi. Provokatör kişi "girin" diye bağırarak polise saldırı gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Beyoğlu'nda gerçekleşen CHP'nin mitingi sırasında Özgür Özel ise skandal sözler sarf etti. Sürekli tarafsız yargıyı hedef alan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit etti. Özel, mitingde Gürlek için "Senin alnını karışlayacağım" sözlerini kullandı.

Beyoğlu’nda Özgür Özel’in mitinginde darbe çağrısı! Polise böyle saldırdılar | Video

GÜRLEK'E TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik 'seyyar giyotin' ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Gürlek'e manevi tazminat ödemesine karar verilmişti. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada Özel'in 6 ayrı grup konuşmasında kullandığı bu ifadeler için Gürlek'e, işlenmiş yasal faizi hariç toplam 480 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmişti.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Özgür Özel'in skandal ifadelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel hakkında kamu görevlisini görevinden dolayı tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.