Beyoğlu’nda Özgür Özel’in mitinginde darbe çağrısı! Polise böyle saldırdılar | Video
CHP'nin dün Beyoğlu’nda yolsuzluk operasyonlarına kalkan olmak için gerçekleştirdiği miting sırasında bir grup provokatör, polise yönelik saldırı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı mitingde hükümeti yıkmaya yönelik sloganlar atıldı.
