Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altında: Evlerden geriye sadece küller kaldı! " Bir canım bir kimiliğim kaldı!"

Çanakkale merkez ve Bayramiç’te çıkan orman yangınları gece boyu süren müdahale ile kontrol altına alındı. 4 şüpheli gözaltına alındı, yüzlerce kişi tahliye edildi. Bayramiç’te evi yanan Faize Soran, “Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim kaldı” dedi. İşte detaylar...

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında dün saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

YANGINLAR KISA SÜREDE YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

İlk müdahalede 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi görev aldı. Alevler, yerleşim alanlarının yanı sıra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı. Hastane ve çevresindeki bazı bölgeler tedbir amaçlı tahliye edildi.

BAYRAMİÇ'TE EVLER KÜL OLDU

Sarıcaeli yangınından sadece 4 dakika sonra Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak köyleri tehdit etti.

Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerinde toplam 654 kişi tahliye edildi. Yangında çok sayıda ev zarar gördü, bazı yapılar tamamen yıkıldı.

"BİR CANIM, BİR TELEFONUM VE BİR KİMLİĞİM KALDI"

Bayramiç'te evi tamamen yanan Faize Soran, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kapıya çıktım. Gün yüzü böyle kararmış. Güneş tutulmuş dedim. Gökyüzüne bakarken şu taraftan bir duman. Orada fabrika var. Dedim gideyim alana çıkayım da haber vereyim.

"BİR CANIM, BİR TELEFONUM, BİR DE KİMLİĞİM"

Meğerse millet ayağa kalkmış. Bana dediler ki git kimliğini al. Evden kimliğimle telefonumu alıp çıkmam bir oldu. Jandarma bizi hemen köyden çıkardı. Meğerse yangın gelmiş buraya. Hiç farkında değiliz, haberimiz yok. Eviniz ne durumda? Gördüğün gibi evimiz şu. Ev denirse şu. Bütün her şeyiniz oradaydı. Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim. Başka bir şey yok"

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Ayrıca Sarıcaeli köyü yakınlarındaki yangınla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yangın bölgesinde havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

