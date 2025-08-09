Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altında: Evlerden geriye sadece küller kaldı! " Bir canım bir kimiliğim kaldı!"
Çanakkale merkez ve Bayramiç’te çıkan orman yangınları gece boyu süren müdahale ile kontrol altına alındı. 4 şüpheli gözaltına alındı, yüzlerce kişi tahliye edildi. Bayramiç’te evi yanan Faize Soran, “Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim kaldı” dedi. İşte detaylar...
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında dün saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
YANGINLAR KISA SÜREDE YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI
İlk müdahalede 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi görev aldı. Alevler, yerleşim alanlarının yanı sıra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı. Hastane ve çevresindeki bazı bölgeler tedbir amaçlı tahliye edildi.
BAYRAMİÇ'TE EVLER KÜL OLDU
Sarıcaeli yangınından sadece 4 dakika sonra Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak köyleri tehdit etti.
Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerinde toplam 654 kişi tahliye edildi. Yangında çok sayıda ev zarar gördü, bazı yapılar tamamen yıkıldı.