Çanakkale'deki orman yangınında evi yanan kadının geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı | Video 09.08.2025 | 10:48 Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında evi zarar gören Faize Soran, geriye sadece canı, kimliği ve telefonu kaldığını söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayramiç ilçesinde başlayan yangın Saçaklar köyünde büyük maddi hasara sebep oldu. Yangında ormanlık alanlar, tarım arazileri, evler ve damlar zarar gördü. Evi yıkılan Faize Soran ise o anları mikrofonlara anlattı.Bayramiç yangınında evini kaybeden Faize Soran, sabah saatlerinde geldiğinde gördüğüne inanamadı, "Bitti. Ev bitti, ben bittim işte. Kendim nefes alıyorum. Şu halleri de gördük de ayrı bir şeye giriyoruz. Kapıya çıktım. Gün yüzü böyle kararmış. Aa dedim güneş tutulmuş dedim. Gökyüzüne bakarken şu taraftan bir duman. Orada fabrika var. Dedim gideyim alana çıkayım da hani haber vereyim. Meğerse millet ayağa kalkmış. Bana dediler ki git kimliğinle şeyini al. Telefonla geldim, evden kimliğimle telefonumu alıp çıkmamla bir oldu. Jandarma bizi hemen köyden çıkardı"Soran o anları anlatmaya şöyle devam etti; "Meğerse yangın gelmiş buraya. Hiç farkında değiliz, haberimiz yok. Eviniz ne durumda? Gördüğün gibi evimiz şu. Ev denirse şu. Bütün her şeyiniz oradaydı. Tabii tabii her şeyimiz oradaydı. Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok."