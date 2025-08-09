Video Yaşam Çanakkale'deki orman yangınında evi yanan kadının geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı | Video
Çanakkale'deki orman yangınında evi yanan kadının geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı | Video

Çanakkale'deki orman yangınında evi yanan kadının geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı | Video

09.08.2025 | 10:48

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında evi zarar gören Faize Soran, geriye sadece canı, kimliği ve telefonu kaldığını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bayramiç ilçesinde başlayan yangın Saçaklar köyünde büyük maddi hasara sebep oldu. Yangında ormanlık alanlar, tarım arazileri, evler ve damlar zarar gördü. Evi yıkılan Faize Soran ise o anları mikrofonlara anlattı.

YANGIN DUMANLARINI GÜNEŞ TUTULMASI SANDI
Bayramiç yangınında evini kaybeden Faize Soran, sabah saatlerinde geldiğinde gördüğüne inanamadı, "Bitti. Ev bitti, ben bittim işte. Kendim nefes alıyorum. Şu halleri de gördük de ayrı bir şeye giriyoruz. Kapıya çıktım. Gün yüzü böyle kararmış. Aa dedim güneş tutulmuş dedim. Gökyüzüne bakarken şu taraftan bir duman. Orada fabrika var. Dedim gideyim alana çıkayım da hani haber vereyim. Meğerse millet ayağa kalkmış. Bana dediler ki git kimliğinle şeyini al. Telefonla geldim, evden kimliğimle telefonumu alıp çıkmamla bir oldu. Jandarma bizi hemen köyden çıkardı"

HER ŞEYİMİZ ORADAYDI
Soran o anları anlatmaya şöyle devam etti; "Meğerse yangın gelmiş buraya. Hiç farkında değiliz, haberimiz yok. Eviniz ne durumda? Gördüğün gibi evimiz şu. Ev denirse şu. Bütün her şeyiniz oradaydı. Tabii tabii her şeyimiz oradaydı. Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok."
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taşıdığı yükü yola savurarak ilerledi: Cezadan kaçamadı! İşte o anlar | Video 00:20
Taşıdığı yükü yola savurarak ilerledi: Cezadan kaçamadı! İşte o anlar | Video 09.08.2025 | 14:04
15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti! 01:17
15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti! 09.08.2025 | 13:59
Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video 01:17
Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video 09.08.2025 | 12:09
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira ceza | Video 00:40
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira ceza | Video 09.08.2025 | 11:55
Çanakkale’de yaşanan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 01:31
Çanakkale'de yaşanan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 09.08.2025 | 11:07
Çanakkale’deki orman yangınında evi yanan kadının geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı | Video 01:58
Çanakkale'deki orman yangınında evi yanan kadının geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı | Video 09.08.2025 | 10:48
Nişantaşı’nda dehşet anları kamerada: Sopayla kadının üzerine böyle yürüdü! | Video 01:29
Nişantaşı’nda dehşet anları kamerada: Sopayla kadının üzerine böyle yürüdü! | Video 09.08.2025 | 10:26
Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı: Yıllık içeceğim dedi | Video 00:50
Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı: "Yıllık içeceğim" dedi | Video 09.08.2025 | 09:55
TEM Otoyolu’nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video 02:52
TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video 09.08.2025 | 09:48
SON DAKİKA: Çanakkale’de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video 26:16
SON DAKİKA: Çanakkale'de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video 08.08.2025 | 16:28
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:23
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 08.08.2025 | 15:52
Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! | Video 03:35
Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! | Video 08.08.2025 | 15:00
Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video 00:26
Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 14:13
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:54
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 08.08.2025 | 14:06
Muğla’da kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli: Kullandığım ilaç uyku yapıyor, hatırlamıyorum | Video 04:16
Muğla'da kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli: "Kullandığım ilaç uyku yapıyor, hatırlamıyorum" | Video 08.08.2025 | 12:14
Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video 05:35
Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 11:12
Lise öğrencisi genç kız, cipin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 02:27
Lise öğrencisi genç kız, cipin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 08.08.2025 | 09:53
Kayıp iş adamı Halit Yukay’ın yatına çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı | Video 02:13
Kayıp iş adamı Halit Yukay'ın yatına çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı | Video 08.08.2025 | 09:32
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 00:23
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 08.08.2025 | 09:31
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 00:35
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 08.08.2025 | 08:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY