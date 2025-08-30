Esenyurt'ta dehşet! İç çamaşırıyla balkona çıktı! Komşuların uyarısı deliye döndürdü! "Mahalle erkek görsün!"

İŞTE O ANLAR!

Komşularından gelen tepkiler üzerine daha da agresifleşen şahıs, "Mahalle erkek görsün" diyerek elindeki tüfekle çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.