Esenyurt'ta dehşet! İç çamaşırıyla balkona çıktı! Komşuların uyarısı deliye döndürdü! "Mahalle erkek görsün!"
İstanbul Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İç çamaşırlarıyla balkona çıkan bir kişi, kendisini uyaran komşularına küfürler savurarak elindeki ruhsatsız tüfekle tehditler yağdırdı. Polisin operasyonuyla şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir dairenin balkonuna iç çamaşırlarıyla çıkan 34 yaşındaki Z.B., çevredekilerin uyarılarına aldırış etmedi.
İŞTE O ANLAR!
https://www.sabah.com.tr/video/yasam/balkona-ic-camasiri-ile-cikti-mahalle-erkek-gorsun-diyerek-tufekle-etrafa-tehditler-savurdu-video
Balkona iç çamaşırı ile çıktı! 'Mahalle erkek görsün' diyerek tüfekle etrafa tehditler savurdu | Video
Komşularından gelen tepkiler üzerine daha da agresifleşen şahıs, "Mahalle erkek görsün" diyerek elindeki tüfekle çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
POLİSTEN HIZLI OPERASYON: ÇATIDA YAKALANDI
Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Z.B., elindeki tüfeği bırakarak kaçmaya çalıştı. Şahıs, beraberindeki A.I. ile birlikte binanın çatısına çıkarak saklanmaya çalıştı. Ancak polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu Z.B. ve A.I. çatıda yakalanarak gözaltına alındı.