Video Yaşam Balkona iç çamaşırı ile çıktı! 'Mahalle erkek görsün' diyerek tüfekle etrafa tehditler savurdu | Video
Balkona iç çamaşırı ile çıktı! 'Mahalle erkek görsün' diyerek tüfekle etrafa tehditler savurdu | Video

Balkona iç çamaşırı ile çıktı! 'Mahalle erkek görsün' diyerek tüfekle etrafa tehditler savurdu | Video

30.08.2025 | 14:09

İstanbul Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde iç çamaşırlarıyla evinin balkonuna çıkan kişiyi komşuları uyardı. Kendisini uyaran komşularına ‘Mahalle erkek görsün’ şeklinde cevap vererek elindeki tüfek ile tehditler savuran şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerin Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oturduğu dairenin balkonuna iç çamaşırları ile çıkan bir şahıs bir süre burada oturduktan sonra çevredeki komşuları tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıs kendisini uyaran çevredekilere 'Mahalle erkek görsün' şeklinde karşılık verdi. Şahıs, bir süre balkonda elindeki tüfek ile çevredekilere tehditler savurmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balkonda elinde tüfek ile bekleyen şahıs polis ekiplerinin geldiğini fark edince silahı bırakarak kaçmaya başladı. Kimliği tespit edilen şahıs ve beraberindeki bir kişi binanın çatı kısmında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 34 yaşındaki saldırgan Z.B., ile A.I., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet fişek ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan A.I., serbest bırakılırken, Z.B., ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balkona iç çamaşırı ile çıktı! ’Mahalle erkek görsün’ diyerek tüfekle etrafa tehditler savurdu | Video 00:44
Balkona iç çamaşırı ile çıktı! 'Mahalle erkek görsün' diyerek tüfekle etrafa tehditler savurdu | Video 30.08.2025 | 14:09
TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 02:09
TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 30.08.2025 | 14:08
Bursa’da pazar dönüşü kurşun yağmuru: 2 yaralı, saldırganlar yakalandı | Video 01:46
Bursa'da pazar dönüşü kurşun yağmuru: 2 yaralı, saldırganlar yakalandı | Video 30.08.2025 | 10:58
İnterpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine operasyon: 11 şüpheli yakalandı | Video 01:29
İnterpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine operasyon: 11 şüpheli yakalandı | Video 30.08.2025 | 10:48
Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video 04:02
Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video 30.08.2025 | 10:12
Büyük Zafer’in 103. yılı kutlanıyor | Video 04:38
Büyük Zafer'in 103. yılı kutlanıyor | Video 30.08.2025 | 09:51
Mersin’de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:44
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 30.08.2025 | 09:48
İş yerlerini kurşunlayan şehir eşkıyalarına operasyon | Video 00:20
İş yerlerini kurşunlayan şehir eşkıyalarına operasyon | Video 29.08.2025 | 13:53
Esenyurt’ta miras meselesi: Tartıştığı ablasının arabasının camını çekiçle kırdı | Video 02:53
Esenyurt’ta miras meselesi: Tartıştığı ablasının arabasının camını çekiçle kırdı | Video 29.08.2025 | 13:24
Bursa’da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video 01:23
Bursa'da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video 29.08.2025 | 12:05
İzmir-Buca’da akılalmaz vahşet! Restoranttaki cinayetin sebebi pes dedirtti! ’Kayıp telefon’ | Video 00:38
İzmir-Buca'da akılalmaz vahşet! Restoranttaki cinayetin sebebi pes dedirtti! 'Kayıp telefon' | Video 29.08.2025 | 10:29
Samsun’daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06:33
Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 29.08.2025 | 09:47
Adana’da 16 yaşındaki şüpheli 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalandı | Video 00:42
Adana’da 16 yaşındaki şüpheli 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalandı | Video 29.08.2025 | 09:46
22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayan polislere taşla saldırdılar, o anlar kamerada | Video 04:21
22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayan polislere taşla saldırdılar, o anlar kamerada | Video 29.08.2025 | 09:45
Ayvalık’ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04:12
Ayvalık'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 29.08.2025 | 08:48
Bakan Yerlikaya açıkladı: Tuncay Meriç’in öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı | Video 02:18
Bakan Yerlikaya açıkladı: Tuncay Meriç'in öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı | Video 29.08.2025 | 08:48
Bakan Yerlikaya paylaştı... Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetinde flaş gelişme! 00:24
Bakan Yerlikaya paylaştı... Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetinde flaş gelişme! 29.08.2025 | 08:13
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Rüyamda gördüğüm gibi oldu 01:50
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Rüyamda gördüğüm gibi oldu 29.08.2025 | 00:08
Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu 02:56
Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu 28.08.2025 | 23:51
Diyarbakır’da korku dolu anlar kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ağzını kapatıp zorla kaçırmaya çalıştı! | Video 01:22
Diyarbakır’da korku dolu anlar kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ağzını kapatıp zorla kaçırmaya çalıştı! | Video 28.08.2025 | 16:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY