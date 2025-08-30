Balkona iç çamaşırı ile çıktı! 'Mahalle erkek görsün' diyerek tüfekle etrafa tehditler savurdu | Video
İstanbul Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde iç çamaşırlarıyla evinin balkonuna çıkan kişiyi komşuları uyardı. Kendisini uyaran komşularına ‘Mahalle erkek görsün’ şeklinde cevap vererek elindeki tüfek ile tehditler savuran şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Balkonda elinde tüfek ile bekleyen şahıs polis ekiplerinin geldiğini fark edince silahı bırakarak kaçmaya başladı. Kimliği tespit edilen şahıs ve beraberindeki bir kişi binanın çatı kısmında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 34 yaşındaki saldırgan Z.B., ile A.I., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet fişek ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan A.I., serbest bırakılırken, Z.B., ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
