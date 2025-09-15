İzmir Buca çöplüğe döndü! Vatandaşlardan CHP’ye sert tepki: Belediyeye yazıklar olsun, fareler basacak kusacağım!

Forbes Çarşısı'nda esnaflık yapan Nurdan Yıldırım, "Burayı en sonunda fareler basacak. İğrenç, kusacağım. Belediyeye yazıklar olsun, CHP'ye yazıklar olsun" derken vatandaşlardan Esma Otalıoğlu da belediyenin önceliklerini eleştirdi. Otalıoğlu, "İşçilerin parasını versinler. Parklar sökülüp yeniden yapılıyor. Yazık değil mi bu masrafa? Bu paralar işçilere verilmeliydi" sözlerine yer verdi.

"BAĞIŞIKLIĞIMIZI GELİŞTİRİYOR HERHALDE... "

40 yıldır Buca'da yaşadığını söyleyen Hayrettin Yavuz ise tepkisini ironiyle dile getirdi: "Çok güzel bir semtimiz var ama çöplerle dolu. Başkan bizi düşünüyor herhalde. Önümüz kış, bağışıklık sistemimiz gelişsin diye bu çöpler toplanmıyor. Gene de canları sağ olsun ama işçilerin haklarını versinler. Her yere para veriliyor ama neden işçinin hakkı ödenmiyor? Bu semt, bu şehir, bu halk bunları hak etmiyor" dedi.