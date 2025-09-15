İzmir Buca çöplüğe döndü! Vatandaşlardan CHP'ye sert tepki: Belediyeye yazıklar olsun, fareler basacak kusacağım!
Cumhuriyet Halk Partili Buca Belediyesi'nde işçiler 3 aydır maaş ve alacaklarının bir kısmını alamadığı gerekçesiyle eyleme gitti. Birçok hizmetin durması üzerine ilçenin dört bir yanından çöp kokuları yükseldi. Oluşan çöp dağlarının hem çevre hem de halk sağlığını tehdit ettiğini söyleyen İzmirliler, CHP'li yönetime tepki gösterdi: Belediyeye yazıklar olsun
İzmir'in Buca ilçesinde, yaklaşık 3 aydır maaş ve alacaklarının bir kısmını alamayan işçilerin, iş bırakma eyleminin ardından toplanmayan çöpler nedeniyle hem çevre hem de halk sağlığı tehdidi oluşurken vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Forbes Çarşısı esnafı ve çevre sakinleri, yetkililerin soruna kayıtsız kaldığını ifade ederek Buca Belediyesi'ni göreve çağırdı.
İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU
Öte yandan, adeta çöp dağlarının oluştuğu ilçenin en yoğun noktalarından olan Forbes Caddesi havadan görüntülendi. Görüntülerde toplanmayan çöplerin yollara yayıldığı, caddenin çöp poşetleri ve atıklarla dolduğu görüldü.
"BELEDİYE BAŞKANINI BU KOKUYU İÇİNE ÇEKMEYE DAVET EDİYORUM!
Yaşanan krizin siyasi değil, yönetimsel bir yetersizlik olduğuna dikkat çeken bölge esnafı, "Ben şort giyiyorum, bacaklarımı sinekler ısırıyor. Esnaf da halk da perişan. Halk sadece bir eylem yapmalı. Bu poşetleri alıp belediyeye bırakırlarsa emin olun çözüm olur. Belediye Başkanını bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum. Belki görmüyor, belki de burnunda koku alma sorunu vardır. En azından bir tedavi ettirelim" ifadelerini kullandı.