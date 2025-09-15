Video Yaşam Buca'da çöp isyanı: "Belediye başkanını bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum" | Video
15.09.2025 | 14:11

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin 3 aydır maaş ve alacaklarının bir kısmını alamadığı gerekçesiyle başlattığı eylem sonrası çöp toplama dahil olmak üzere birçok hizmet durdu. İlçede oluşan kötü koku ve sinek istilası vatandaşları isyan ettirdi. Esnaf ve dernek temsilcileri belediyeye sert tepki gösterdi.

İzmir'in Buca ilçesinde, yaklaşık 3 aydır maaş ve alacaklarının bir kısmını alamayan işçilerin, iş bırakma eyleminin ardından toplanmayan çöpler nedeniyle hem çevre hem de halk sağlığı tehdidi oluşurken vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Forbes Çarşısı esnafı ve çevre sakinleri, yetkililerin soruna kayıtsız kaldığını ifade ederek Buca Belediyesi'ni göreve çağırdı.

ÇÖP DAĞLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan, adeta çöp dağlarının oluştuğu ilçenin en yoğun noktalarından olan Forbes Caddesi havadan görüntülendi. Görüntülerde toplanmayan çöplerin yollara yayıldığı, caddenin çöp poşetleri ve atıklarla dolduğu görüldü.

"1 MİLYONLUK İLÇEDE ÇÖPLER TOPLANAMIYOR"
Forbes Dernek Başkanı Kadir Kaya, yaşanan durumu sert sözlerle dile getirerek; "Yaklaşık 1 milyonluk gayri resmi nüfusu olan bu ilçede NATO var, Hipodrom var, jandarma komutanlığı var, merkez komutanlığı var, fakülte var, üniversite var. Bu kadar yoğunluğu barındıran bir ilçede bin 700 işçinin maaşını ödeyememek, ne bir parti gücüyle ne başka bir şeyle açıklanabilir. Bu tamamen belediyenin beceriksizliğidir" dedi.

Vatandaşlara da seslenen Kaya, empati çağrısı yaparak; "Bu insanlar sadece 44 bin lira maaş için çabalıyor ve bu maaşı 3 aydır alamıyorlar. Sadece empati yapın. 3 ay boyunca maaş almadığınızı ve bu şartlarda yaşamaya çalıştığınızı düşünün" şeklinde konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANINI BU KOKUYU İÇİNE ÇEKMEYE DAVET EDİYORUM"
Yaşanan krizin siyasi değil, yönetimsel bir yetersizlik olduğuna dikkat çeken Kaya, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:
"Ben şort giyiyorum, bacaklarımı sinekler ısırıyor. Esnaf da halk da perişan. Halk sadece bir eylem yapmalı. Bu poşetleri alıp belediyeye bırakırlarsa emin olun çözüm olur. Belediye Başkanını bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum. Belki görmüyor, belki de burnunda koku alma sorunu vardır. En azından bir tedavi ettirelim."

"FARELER BASACAK, KUSACAĞIM"
Forbes Çarşısı'nda esnaflık yapan Nurdan Yıldırım, "Burayı en sonunda fareler basacak. İğrenç, kusacağım. Belediyeye yazıklar olsun, CHP'ye yazıklar olsun" derken vatandaşlardan Esma Otalıoğlu da belediyenin önceliklerini eleştirdi. Otalıoğlu, "İşçilerin parasını versinler. Parklar sökülüp yeniden yapılıyor. Yazık değil mi bu masrafa? Bu paralar işçilere verilmeliydi" sözlerine yer verdi.

"ÇÖPLER BAĞIŞIKLIĞIMIZI GELİŞTİRİYOR HERHALDE"
40 yıldır Buca'da yaşadığını söyleyen Hayrettin Yavuz ise tepkisini ironiyle dile getirdi: "Çok güzel bir semtimiz var ama çöplerle dolu. Başkan bizi düşünüyor herhalde. Önümüz kış, bağışıklık sistemimiz gelişsin diye bu çöpler toplanmıyor. Gene de canları sağ olsun ama işçilerin haklarını versinler. Her yere para veriliyor ama neden işçinin hakkı ödenmiyor? Bu semt, bu şehir, bu halk bunları hak etmiyor" dedi.

