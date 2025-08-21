Kapadokya’da skandal görüntü: Kadın turist Türk bayrağı direğinde uygunsuz hareketler yaptı!
Skandal olay Kapadokya’da yaşandı. Yabancı kadın turistin Türk bayrağı direğine yaptığı uygunsuz hareketler, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’nde yer alan bölgenin önemli sembollerinden Uçhisar Kalesi’nde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra geniş yankı uyandırdı.
Türkiye'nin en çok gezilen turistik noktalarından biri olan Kapadokya'da tepki çeken bir olay yaşandı... Kadın turist, Türk bayrağı direğinde uygunsuz hareketler yaptı.
O anlarda çekilen görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı. Gelen tepkiler üzerine konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Nevşehir Valiliği, güvenlik birimlerince derhâl inceleme başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.