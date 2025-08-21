Kapadokya’da skandal görüntü: Kadın turist Türk bayrağı direğinde uygunsuz hareketler yaptı!

Yaşanan olaya AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan da sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışkan, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir. Kapadokya'da misafir ettiğimiz turistler her zaman Nevşehir'in misafirperverliğiyle ağırlanmıştır. Ancak milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Çalışkan ayrıca olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "Şiddetle kınıyorum. Bu süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin değerlerine yapılan hiçbir saygısızlığa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.