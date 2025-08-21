Video Yaşam Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video
Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video

Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video

21.08.2025 | 10:03

Kapadokya’da yabancı uyruklu bir turistin Türk bayrağı direğinde yaptığı uygunsuz hareketler kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Yabancı uyruklu bir turist UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar kalesinin zirvesindeki Türk Bayrağı direğine uygunsuz hareketlerde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Nevşehir Valiliği, güvenlik birimlerince derhâl inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.
