Kıvanç Tatlıtuğ ifadesinde anlattı! Halit Yukay’ın son sözleri ortaya çıktı: Her şey kontrol altında merak etme

4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları İzmit Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve Halit Yukay'ın teknesine çarptığı şüphesiyle, Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan 'Arel 7'nin demirlediği Yalova demir sahasında, mürettebatın ifadelerine de başvuruldu. Usta gemici Metin Sarı (50) ifadesinde, Çanakkale Boğazı'nı geçtikten sonra saat 08.00'da vardiyasını teslim edip, saat 16.30'a kadar geminin başüstünde boya yaptığını söyleyerek, "Sonrasında yemek hazırlığı yaptık. Tavuk pişiriyorlardı. Yardım etmek için pişen tavukları aşağı indirdim ve çiğ etleri yukarı çıkardım. Aşağıya tavuk almaya indiğim esnada, gemide bir titreşim oldu. Çıktığım esnada, deniz yüzeyinde yüzen parçalar gördüm. Tekne parçalarına benziyordu. Tekne parçalarını cep telefonumla video kaydına aldım. Gemi, yüzen tekne parçaları etrafında manevra yaptı. Sonra rotamızda devam etik. Video çekerken yanımda 2'nci kaptan da vardı. Gördüğüm batık tekne parçaları 'Süvari' beyin bilgisi dahilindeydi. O yüzden başka yere bilgi vermedim" dedi.

'Arel 7'nin tutuklanan kaptanı Cemal Tokatlıoğlu da Yalova'daki mahkemede verdiği ifadesinde, seyir sırasında sarsıntı hissettiğini belirterek, "Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" demişti.

EN SON ÜNLÜ OYUNCU İLE KONUŞMUŞ

Öte yandan Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da soruşturma kapsamında bilgisine başvuruldu. DHA muhabiri, soruşturmada Tatlıtuğ'un 11 Ağustos'ta, İstanbul'da verdiği ifadeye ulaştı. Yukay'la son konuşan kişi olan Tatlıtuğ ifadesinde, "En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da kendisi ile 37 saniye WhatsApp hattı üzerinden telefon görüşmem oldu. Yunanistan'da olduğum için ve Yalova'dan avara olan arkadaşım, bölgeden dolayı telefon çekmediği için, bu kanaldan görüşme yapıyorduk. Bunun öncesinde saat 14.28'de Halit Yukay'dan telefon geldi, müsait olamadığım için telefonu açamadım. Hemen arkasından Halit Yukay'dan 14.29'da, "Kıvanç selamlar servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım. Yarın yanındayım, çok selamlar" yazdı. 15.10'da kendisini aradım, cevap vermedi denizde olduğu için. 15.14'te geri aradı, yine ben cevap veremedim. Karşılıklı meşgul durumumuz oldu. 17.09'da ben onu aradığımda telefonuma cevap verdi. 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Kendisi ile telefonla konuştuğumda, bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini, bana son derece rahat bir ses tonuyla söyledi" dedi.

'ARAMAYA VE MESAJ GÖNDERMEYE DEVAM ETTİM'

Halit Yukay'ın yaptıkları programa göre bir gece Bozcaada'da konakladıktan sonra hava durumuna göre seyrine devam edeceğini ve 8 Ağustos'ta Halit Yukay'ın eşi, çocukları, kendi eşi ve oğlu ile teknesi olan bir çift ve çocukları ile Yunanistan tatillerine devam edeceklerini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, ifadesine şöyle devam etti:

"17.09'da telefonla konuştuktan sonra 37'nci saniyede ben kendisine lokasyonu sordum, 'Neredesin tam olarak' diye. O da bana, 'Kardeşim Marmara Adası'na yaklaştım. Akşama da Bozcaada'da olacağım. Hava kararmadan önce' dedi. 'Her şey kontrol altında, merak etme' dedikten sonra, ben kendisinden yine bana tam olarak lokasyonunu söylemesini istedim. 'Lokasyonunu söyle, gideceğin yerin hesabını ben de yapacağım' dedim. Lokasyon konuşmasından hemen sonra, sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum. Marmara Adası bölgesinde telefonun belli başlı yerlerde çekmediğine şahit oldum. Bundan 4 hafta önce kendi teknemi, Yalova'dan aynı rota üzerinden Halit Yukay ile beraber götürdük. Ondan dolayı telefon çeker, bir süre sonra konuşuruz diye telaş etmedim. Ara ara sürekli aramalara ve mesaj göndermelere devam ettim. Şarjının bitmiş olduğunu düşündüm. Daha sonra Halit Yukay'ın ekibinden Eren'e telefon açtım. Kendisi bu durumun, yani Halit'in telefonlara cevap vermeme durumunun, oradaki hattın gitmiş olmasından dolayı olabileceğini, normalde seyirdeyken böyle ulaşılamadığı durumların az olduğu, ama telaş etmememiz gerektiğini, daha sonrasında kendisinin de aramaya devam edeceğini söyledi. İyi bir denizci olduğu için Bozcaada'dan sonra hava kötü olursa, Çeşme'de konaklayabileceği bilgisine ulaştım. O süre zarfında Halit'e ulaşamayanlar çoğaldığı için, gerekli mecralar durumdan bilgilendirildi. O gün bu gündür kardeşimizi arıyoruz."

Tatlıtuğ'un Yukay ile son kez konuştuğu saat olan 17.09'dan sonra defalarca kendisini arayıp, mesaj yazdığı da görüldü.

'TCG IŞIN' RÜZGAR NEDENİYLE ÇALIŞMALARA BAŞLAYAMADI

Halit Yukay'ın arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde bulunan cansız bedenini çıkarma çalışmalarına, kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle başlanamadı. Çalışmalara katılmak için 26 Ağustos'ta bölgeye gelen, Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan 'TCG Işın' da olumsuz hava şartları nedeniyle demir atamadı. Dün deniz altında ROV ile cenazeyi bir kez daha görüntüleyen Deniz Kuvvetleri personelinin, hava muhalefetine bağlı olarak çalışmalarına başlaması beklenirken, Yukay'ın cansız bedeninin asansör sistemiyle deniz dibine inecek olan dalgıçlar tarafından çıkarılması planlanıyor.