Video Yaşam Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video
Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video

Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video

28.08.2025 | 15:13

Balıkesir’in Erdek açıklarında, ünlü iş insanı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin deniz dibinden çıkarılması için başlatılan operasyon sürüyor. Kıyıya yaklaşık 7 mil mesafede ve 68 metre derinlikte tespit edilen naaşın çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalar, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bölgedeki gözlemlerde, TCG IŞIN gemisinin güvertesinde bulunan vincin kalkık olduğu dikkat çekti. Bu durum, teknik hazırlıkların tamamlandığı ve çıkarma sürecinin sürdüğü şeklinde yorumlandı. Yetkililer, operasyonun deniz ve hava koşullarına bağlı olarak titizlikle yürütüldüğünü, uygun şartların sağlanması halinde çıkarma işleminin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

24 GÜNLÜK BELİRSİZLİK
Halit Yukay'ın sahibi olduğu Graywolf isimli yat, 4 Ağustos'ta Yalova'dan ayrıldıktan sonra Marmara Denizi'nde battı. O günden bu yana geçen 24 günün ardından, yaklaşık 5 gün önce bölgede bir cansız beden bulunmuştu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Marmara Denizi'nin 68 metre derinliğinde tespit edilen naaşın çıkarılmasına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Deniz Kuvvetlerimizin TCG Işın kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir."

Operasyon boyunca bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çekmeköy’de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video 04:02
Çekmeköy'de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 15:41
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Video 01:55
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Video 28.08.2025 | 15:24
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti | Video 01:04
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti | Video 28.08.2025 | 15:13
Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video 02:22
Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video 28.08.2025 | 15:13
Bursa’da orman yangını böyle görüntülendi | Video 01:29
Bursa'da orman yangını böyle görüntülendi | Video 28.08.2025 | 14:47
Düğün sonrası yengesinin kurşununa hedef olan damat son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:16
Düğün sonrası yengesinin kurşununa hedef olan damat son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.08.2025 | 14:47
Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video 01:06
Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video 28.08.2025 | 14:46
Osmaniye’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 01:47
Osmaniye’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 28.08.2025 | 14:32
Mersin’de kaza kamerada: Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 03:01
Mersin'de kaza kamerada: Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 28.08.2025 | 14:00
Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video 07:28
Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video 28.08.2025 | 12:48
Erbaa’da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti | Video 00:57
Erbaa'da feci kaza! 3 yaşındaki çocuk öldü, hamile kadın bebeğini kaybetti | Video 28.08.2025 | 12:48
Otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri adliyede | Video 00:40
Otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri adliyede | Video 28.08.2025 | 12:38
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video 02:12
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç kafede otururken öldürüldü! Kan donduran cinayet anı kamerada | Video 28.08.2025 | 12:16
Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video 00:30
Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 12:02
Çekmeköy’de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti | Video 01:25
Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti | Video 28.08.2025 | 11:55
Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video 01:07
Çamlıca Cami avlusunda çekilen ahlaksız görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı | Video 28.08.2025 | 11:48
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:05
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.08.2025 | 11:15
Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 00:20
Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 28.08.2025 | 10:33
Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 00:10
Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 28.08.2025 | 10:33
Yaşlı çiftin evinden gelen kötü koku panik yarattı | Video 03:27
Yaşlı çiftin evinden gelen kötü koku panik yarattı | Video 28.08.2025 | 10:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY