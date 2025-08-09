Lüks rezidansta kan donduran olay! Resepsiyon görevlisine tekme tokat saldırdı! "Belindeki silahı görüce..."
İstanbul Küçükçekmece’de bir rezidansta çevreye rahatsızlık veren şahıs, bina sakinlerinin şikayeti üzerine kendisini uyaran resepsiyon görevlisine saldırdı. Tekme tokat darbedilen görevli, polise şikayette bulunurken, saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde 29 Temmuz sabahı saat 05.00 sıralarında yaşanan olayda, rezidansın havuzunda eğlenen Emrecan Y. ile yabancı uyruklu kız arkadaşı, görevli Cevat Dalyaprak tarafından gece havuza girmek yasak olduğu için uyarıldı. Çift havuzdan ayrıldı ancak kısa süre sonra gerginlik yeniden tırmandı.
'BELİNDE SİLAH GÖRÜNCE MÜDAHALE ETMEKTEN KORKTUM'
Darbedilen rezidansın resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak, "Kız arkadaşı burada oturuyordu. Saat 05.00 sıralarında havuza girmişler. Gece havuza girmek yasak olduğu için şikayet üzerine onları havuzdan çıkardım. Kadın, dairenin olduğu kata yangın merdiveninden çıkarken, erkek arkadaşı ise asansörle çıktı. Erkek arkadaşı asansörle kız arkadaşından önce çıkınca kapıyı çalmaya başlıyor.
İŞTE O DEHŞET ANLARI!
Kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat böyle dövdü | Video
"SÖYLER SÖYLEMEZ BANA KAFA ATTI!"
Kapı açılmayınca kapıya tekme atarak, bağırıyor. Ben de resepsiyon görevlisi olarak çalıştığım için gecenin o saatinde arkadaşı uyarmak için yukarı çıktım. Asansörden inip sessiz olmasını söyler, söylemez bana kafa attı. Bir süre boğuştuk. Belinde silah görünce müdahale etmekten korktum. Bayağı bir boğuştuk.