Lüks rezidansta kan donduran olay! Resepsiyon görevlisine tekme tokat saldırdı! "Belindeki silahı görüce..."

"SENİN KAFANA SIKACAĞIM"

Beni darbetti. 'Asansörle eksi ikinci kata ineceksin. Senin kafana sıkacağım' şeklinde tehdit etmeye başladı. Ardından komşumuz çıkıp olaya müdahale etti. Şahsı uzaklaştırdı, ben de aşağı indim. Hem otoparkın kapısını kırdı, hem de kız arkadaşının oturduğu dairenin kapısını kırdı. Kız arkadaşı o günden beri yok burada. Taşındı, gitti buradan" dedi.