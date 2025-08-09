Video Yaşam Kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat böyle dövdü | Video
Kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat böyle dövdü | Video

Kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat böyle dövdü | Video

09.08.2025 | 16:19

Küçükçekmece'de bir rezidansta çevreye rahatsızlık veren kişi, bina sakinlerinin şikayeti üzerine kendisini uyaran resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak'ı darbetti. Darp raporu alan Dalyaprak, polise giderek şikayetçi olurken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Dalyaprak, "Asansörden iner inmez bana kafa attı. Bir süre boğuştuk, belinde silah görünce müdahale etmekten korkuttum. Beni darbetti" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 29 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Rezidansın havuzunda eğlenen Emrecan Y. ile yabancı uyruklu kız arkadaşı, resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak tarafından uyarıldı. Bu sırada tartışan Emrecan Y. ile kız arkadaşı, havuzdan ayrıldı. Emrecan Y. asansörle, kız arkadaşı ise yangın merdiveninden binanın 8'inci katına çıktı. Daireye kız arkadaşından önce gelen Emrecan Y., kız arkadaşının içeride olduğunu düşünerek boş dairenin kapısını tekmelemeye ve bağırmaya başladı. Bina sakinlerinin yeniden şikayet etmesi üzerine resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak binanın 8'inci katına çıkarak yeniden uyarıda bulundu. Bunun üzerine Emrecan Y., görevli Dalyaprak'a saldırarak darbetti. Bir süre darbedilen Dalyaprak, binada yaşayan başka bir kişinin evinden çıkarak araya girmesi ile kurtuldu. Hastaneden darp raporu alan Dalyaprak, polise giderek şikayetçi oldu.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak'ın çalıştığı binanın 8'inci katında darbedildiği anlar, binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Emrecan Y.'nin saldırdığı Cevat Dalyaprak'ı yere düşürerek darbettiği anlar yer alıyor.

'BELİNDE SİLAH GÖRÜNCE MÜDAHALE ETMEKTEN KORKTUM'

Darbedilen rezidansın resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak, "Kız arkadaşı burada oturuyordu. Saat 05.00 sıralarında havuza girmişler. Gece havuza girmek yasak olduğu için şikayet üzerine onları havuzdan çıkardım. Kadın, dairenin olduğu kata yangın merdiveninden çıkarken, erkek arkadaşı ise asansörle çıktı. Erkek arkadaşı asansörle kız arkadaşından önce çıkınca kapıyı çalmaya başlıyor. Kapı açılmayınca kapıya tekme atarak, bağırıyor. Ben de resepsiyon görevlisi olarak çalıştığım için gecenin o saatinde arkadaşı uyarmak için yukarı çıktım. Asansörden inip sessiz olmasını söyler, söylemez bana kafa attı. Bir süre boğuştuk. Belinde silah görünce müdahale etmekten korktum. Bayağı bir boğuştuk. Beni darbetti. 'Asansörle eksi ikinci kata ineceksin. Senin kafana sıkacağım' şeklinde tehdit etmeye başladı. Ardından komşumuz çıkıp olaya müdahale etti. Şahsı uzaklaştırdı, ben de aşağı indim. Hem otoparkın kapısını kırdı, hem de kız arkadaşının oturduğu dairenin kapısını kırdı. Kız arkadaşı o günden beri yok burada. Taşındı, gitti buradan" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat böyle dövdü | Video 04:27
Kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat böyle dövdü | Video 09.08.2025 | 16:19
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi! O anlar kamerada | Video 00:21
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi! O anlar kamerada | Video 09.08.2025 | 16:14
Bıçakla yoldan geçen araçlara saldıran zanlı yakalandı | Video 00:21
Bıçakla yoldan geçen araçlara saldıran zanlı yakalandı | Video 09.08.2025 | 14:58
Trabzon’da vedalaşmalarıyla duygulandıran dede ile torun yaylada yeniden buluştu | Video 01:16
Trabzon'da vedalaşmalarıyla duygulandıran dede ile torun yaylada yeniden buluştu | Video 09.08.2025 | 14:38
Taşıdığı yükü yola savurarak ilerledi: Cezadan kaçamadı! İşte o anlar | Video 00:20
Taşıdığı yükü yola savurarak ilerledi: Cezadan kaçamadı! İşte o anlar | Video 09.08.2025 | 14:04
15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti! 01:17
15 yaşındaki market çırağına marul dayağı: Ürünü beğenmedi sokak ortasında dakikalarca darp etti! 09.08.2025 | 13:59
Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video 01:17
Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video 09.08.2025 | 12:09
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira ceza | Video 00:40
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira ceza | Video 09.08.2025 | 11:55
Çanakkale’de yaşanan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 01:31
Çanakkale'de yaşanan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 09.08.2025 | 11:07
Çanakkale’deki orman yangınında evi yanan kadının geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı | Video 01:58
Çanakkale'deki orman yangınında evi yanan kadının geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı | Video 09.08.2025 | 10:48
Nişantaşı’nda dehşet anları kamerada: Sopayla kadının üzerine böyle yürüdü! | Video 01:29
Nişantaşı’nda dehşet anları kamerada: Sopayla kadının üzerine böyle yürüdü! | Video 09.08.2025 | 10:26
Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı: Yıllık içeceğim dedi | Video 00:50
Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı: "Yıllık içeceğim" dedi | Video 09.08.2025 | 09:55
TEM Otoyolu’nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video 02:52
TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video 09.08.2025 | 09:48
SON DAKİKA: Çanakkale’de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video 26:16
SON DAKİKA: Çanakkale'de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video 08.08.2025 | 16:28
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:23
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 08.08.2025 | 15:52
Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! | Video 03:35
Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! | Video 08.08.2025 | 15:00
Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video 00:26
Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 14:13
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:54
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 08.08.2025 | 14:06
Muğla’da kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli: Kullandığım ilaç uyku yapıyor, hatırlamıyorum | Video 04:16
Muğla'da kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli: "Kullandığım ilaç uyku yapıyor, hatırlamıyorum" | Video 08.08.2025 | 12:14
Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video 05:35
Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 11:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY