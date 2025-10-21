Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar günü! Savcıdan indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın talebi: İşte 4 cani için istenen ceza!
Türkiye, 24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’deki Tarihi Salı Pazarı'nda yaşanan cinayetle sarsıldı. Henüz 14 yaşında olan Mattia Ahmet Minguzzi, hiç tanımadığı kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu hayata gözlerini kapadı. Katillerinin 18 yaşından küçük olması, ‘suça sürüklenen çocuk’ kavramını gündeme taşırken, canilerin yakınları dava süreci boyunca Minguzzi ailesine tehditler yağdırdı. Milyonların gözü ise bugün yapılacak karar duruşmasındaydı! İşte Ahmet Minguzzi’nin katilleri için istenen ceza…
SON DAKİKA… İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta işlenen cinayet, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı.
Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, hiç tanımadığı bir grubun saldırısına uğradı. Vücuduna tam 6 bıçak darbesi isabet eden ve caniler tarafından yerlerde tekmelenen Ahmet Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Katilleri 15 yaşındaki B.B. (15) ile 16 yaşındaki U.B. (16) "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanırken canilerin aileleri ve arkadaşları acılı Minguzzi ailesine tehditler yağdırdı, hatta Ahmet'in mezarına bile saldırdı.