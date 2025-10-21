Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar günü! Savcıdan indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın talebi: İşte 4 cani için istenen ceza!

Türkiye'nin yakından takip ettiği davanın 2 Ekim'de yapılan 5. duruşmasında, iki sanığın ifadesi alınmıştı. Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunması ise tepkilere yol açmıştı. Duruşma sonrası raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği bilgisi paylaşılmıştı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken davanın 21 Ekim'e ertelenmesini kararlaştırmıştı.

CANİDEN KAN DONDURAN MEKTUP: ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ! Dava süreci devam ederken iki sanığın birbirlerine yazdığı mektup da ortaya çıkmıştı. Sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektubunda "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu?