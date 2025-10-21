Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar! 2 caniye en üst sınırdan 24 yıl ceza | Video

21.10.2025 | 14:33

Türkiye, 24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’deki Tarihi Salı Pazarı'nda yaşanan cinayetle sarsıldı. Henüz 14 yaşında olan Mattia Ahmet Minguzzi, hiç tanımadığı kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu hayata gözlerini kapadı. Katillerinin 18 yaşından küçük olması, ‘suça sürüklenen çocuk’ kavramını gündeme taşırken, canilerin yakınları dava süreci boyunca Minguzzi ailesine tehditler yağdırdı. Karar duruşmasında canilerin aldığı ceza belli oldu. 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza verildi.