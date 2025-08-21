O Ferrari satıldı! Tamir ustası teste çıkardığı lüks aracı perte çıkarmıştı... Satın alan kişi bir futbolcu!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece'de tamirci Hakan Yılmaz'ın test sürüşü sırasında kaza yaptığı ve 17 milyon TL değerindeki Ferrari 458 Italia'nın hurdaya döndüğü olayı hatırlıyor musunuz? Türkiye'nin gündemine oturan bu olayın ardından yepyeni bir gelişme yaşandı. Hasarlı Ferrari'yi, bir futbolcu satın aldı! Satın alma bedelini duyanlar ise şaştı kaldı! İşte haberin detayları...

Olay, E-5 Karayolu üzerinde meydana gelmişti. Lüks araçların bakım ve onarımını yapan Hakan Yılmaz, 2012 model Ferrari 458 Italia'yı tamir ettikten sonra test sürüşüne çıkmış, ancak Ekinoba mevkiinde direksiyon kontrolünü kaybederek köprü ayağına çarpmıştı. Kaza sonucunda araç tanınmayacak hale gelmişti.

Kazanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Hakan Yılmaz, aracı kendisinin satın alacağını ve sahibinin mağduriyetini gidereceğini duyurmuştu. Ancak son paylaştığı videoda, hurdaya dönen Ferrari'yi satışa çıkardığını ve bir futbolcunun bu aracı satın aldığını açıkladı.

PERT FERRARİ'Yİ SERCAN TÜRK ALDI

Araç, Bakırköyspor'da futbol oynayan ve otomobil tutkusuyla bilinen Sercan Türk'e satıldı. Sercan Türk'ün, hasarlı araçları alıp kendi imkanlarıyla topladığı biliniyor. 17 milyonluk pert Ferrari'yi de kendisi tamir ettireceğini belirten Sercan Türk, otomobil meraklılarının yakından takip ettiği bir isim haline geldi.

FERRARİ KAÇ PARAYA SATILDI?

Hakan Yılmaz, aracın satış fiyatını tam olarak açıklamak istemedi. Ancak aracın rayiç değerinin yüzde 50'sinden fazla değer kaybıyla satıldığını ifade etti. Tamir ve onarım süreciyle uğraşmak istemediğini belirten Yılmaz, hasar onarım merkezi olarak mağduriyet yaşatmadıklarını, aracın sahibine 15 milyon TL'yi nakit olarak ödeyeceğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU...

İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolu Ekinoba mevkiinde piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç köprü ayağına çarpıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale geldi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

TAMİR ETTİKTEN SONRA TEST SÜRÜSÜNE ÇIKMIŞ

Kaza ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Sürücünün aracı tamir eden usta olduğu ortaya çıktı. Oto tamir ustasının tamir bittikten sonra test sürüşü yaptığı esnada yaza yaptığı, lüks aracı tamir ettiği anları da sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

"15 MİLYON LİRAYI SAHİPLERİNE NAKİT ÖDEYECEĞİM"

Hasar onarım merkezinin sahibi olanHakan Yılmaz, müşterisini mağdur etmeyeceğini, aracı kendisinin satın alacağını ve 15 milyon lirayı aracın sahibine ödeyeceğini söyledi. Lüks araçların tamir-bakım, onarımlarıyla ilgilenen Hakan Yılmaz, 34 CLK 39 plakalı Ferrari 458 Italia aracın 2012 model olduğunu, öncesinde de şase ve podyelerinde hasarlarının bulunduğunu, bundan dolayı kaza anında hasarının büyük olduğunu açıkladı.

"RÜZGAR TESTİ YAPARKEN KAZA OLUŞTU"

Kazanın meydana geliş şeklini anlatan Yılmaz, medyada bilgi kirliliği olduğunu söyledi. Haberlerde belirtildiği gibi aracın ters dönmediğini, köprü ayağına çaptığı için hasar aldığını söyleyen Yılmaz, E-5 karayolunda hız sınırları dahilinde aracı kullandığını, camlarında çerçeve olmadığı için rüzgar aldığını ve müşterinin bu rüzgarın kesilmesini istediği için araçla teste çıktığını, 70-80 kilometre hızlarda aracın kontrolden çıktığını ve kazanın gerçekleştiğini söyledi. Yılmaz'ın kendisinde herhangi bir yaralanma söz konusu olmadığını, tamirhanesinin kazalara karşı sigortalı olduğunu, işinin başında ve çalışmaya devam ettiğini belirtti.