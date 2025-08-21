O Ferrari satıldı! Tamir ustası teste çıkardığı lüks aracı perte çıkarmıştı... Satın alan kişi bir futbolcu!
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece'de tamirci Hakan Yılmaz'ın test sürüşü sırasında kaza yaptığı ve 17 milyon TL değerindeki Ferrari 458 Italia'nın hurdaya döndüğü olayı hatırlıyor musunuz? Türkiye'nin gündemine oturan bu olayın ardından yepyeni bir gelişme yaşandı. Hasarlı Ferrari'yi, bir futbolcu satın aldı! Satın alma bedelini duyanlar ise şaştı kaldı! İşte haberin detayları...
Olay, E-5 Karayolu üzerinde meydana gelmişti. Lüks araçların bakım ve onarımını yapan Hakan Yılmaz, 2012 model Ferrari 458 Italia'yı tamir ettikten sonra test sürüşüne çıkmış, ancak Ekinoba mevkiinde direksiyon kontrolünü kaybederek köprü ayağına çarpmıştı. Kaza sonucunda araç tanınmayacak hale gelmişti.
Kazanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Hakan Yılmaz, aracı kendisinin satın alacağını ve sahibinin mağduriyetini gidereceğini duyurmuştu. Ancak son paylaştığı videoda, hurdaya dönen Ferrari'yi satışa çıkardığını ve bir futbolcunun bu aracı satın aldığını açıkladı.
PERT FERRARİ'Yİ SERCAN TÜRK ALDI
Araç, Bakırköyspor'da futbol oynayan ve otomobil tutkusuyla bilinen Sercan Türk'e satıldı. Sercan Türk'ün, hasarlı araçları alıp kendi imkanlarıyla topladığı biliniyor. 17 milyonluk pert Ferrari'yi de kendisi tamir ettireceğini belirten Sercan Türk, otomobil meraklılarının yakından takip ettiği bir isim haline geldi.