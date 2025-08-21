O Ferrari satıldı! Tamir ustası teste çıkardığı lüks aracı perte çıkarmıştı... Satın alan kişi bir futbolcu!

Hasar onarım merkezinin sahibi olanHakan Yılmaz, müşterisini mağdur etmeyeceğini, aracı kendisinin satın alacağını ve 15 milyon lirayı aracın sahibine ödeyeceğini söyledi. Lüks araçların tamir-bakım, onarımlarıyla ilgilenen Hakan Yılmaz, 34 CLK 39 plakalı Ferrari 458 Italia aracın 2012 model olduğunu, öncesinde de şase ve podyelerinde hasarlarının bulunduğunu, bundan dolayı kaza anında hasarının büyük olduğunu açıkladı.

"RÜZGAR TESTİ YAPARKEN KAZA OLUŞTU"

Kazanın meydana geliş şeklini anlatan Yılmaz, medyada bilgi kirliliği olduğunu söyledi. Haberlerde belirtildiği gibi aracın ters dönmediğini, köprü ayağına çaptığı için hasar aldığını söyleyen Yılmaz, E-5 karayolunda hız sınırları dahilinde aracı kullandığını, camlarında çerçeve olmadığı için rüzgar aldığını ve müşterinin bu rüzgarın kesilmesini istediği için araçla teste çıktığını, 70-80 kilometre hızlarda aracın kontrolden çıktığını ve kazanın gerçekleştiğini söyledi. Yılmaz'ın kendisinde herhangi bir yaralanma söz konusu olmadığını, tamirhanesinin kazalara karşı sigortalı olduğunu, işinin başında ve çalışmaya devam ettiğini belirtti.