Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari'yi pert etti | Video 19.08.2025 | 10:41 İstanbul Büyükçekmece’de 17 milyon TL değerindeki Ferrari ağır hasar aldı! Sürücüsü tamir sonrası test sürüşü yapan usta çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 karayolu Ekinoba mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks aracı, tamir ettikten sonra deneme sürüşüne çıkartan tamirci usta, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç köprü ayağına çarpıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale geldi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.