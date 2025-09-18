Pelin Karaca’yı katletmişti: Cansız bedenini ormana gömen o caninin cezası açıklandı!

'SUÇU NEYDİ DE BUNU YAPTI?'

Pelin Karaca'nın teyzesi Zahide Kurt da gözyaşları içinde, "Pelin çok sevdiğim bir kızdı. Hiç günahı yoktu. Suçu neydi de bunu yaptı? Başka annelerin, başka kardeşlerin canı yanmasın. Allah ona gün yüzü göstermesin. 'Seviyorum' diyor, insan sevdiğine böyle yapar mı? İnsan sevdiğini korur, kollar, yanında olur" ifadelerini kullandı.

Sanık Ali Uysal, mahkemede cinayeti işlediğini kabul etti ancak olayın kaza sonucu gerçekleştiğini öne sürdü. Karaca'nın cansız bedeni, Uysal'ın itirafı sonrası Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda gömülü halde bulunmuştu.