Pelin Karaca’yı katletmişti: Cansız bedenini ormana gömen o caninin cezası açıklandı!
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öldürülen Pelin Karaca, Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda gömülü halde bulunmuştu. Katili Ali Uysal'ın cezası açıklandı. Karar sonrası Karaca ailesi gözyaşları içinde, "Kızımızın kanı yerde kalmadı" dedi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca'nın (22) katili Ali Uysal (38), Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski mahalleden komşularının oğlu olan Ali Uysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması sonrası Karaca ailesi, adaletin yerini bulduğunu belirterek buruk bir teselli yaşadı.
ACILI BABA MAHKEME ÇIKIŞI KONUŞTU
Mahkeme çıkışında baba Nuh Karaca, "Adalet yerini buldu, kızımın kanı yerde kalmadı. O gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama hakim ağırlaştırılmış müebbet cezasını verdi. Bu bizim acımıza teselli oldu" dedi.
'ARTIK GİDİP KIZIMA MÜJDEYİ VERECEĞİM'
Anne Bihal Karaca ise gözyaşları içinde kızının fotoğrafını öperek ağıtlar yaktı. Anne Karaca, "Pelin'im, anneciğim, ben sana verdiğim sözü tuttum, kanını aldım. Devlet adaletini gösterdi, cezasını verdi ama sen geri gelmeyeceksin. Kızımın mezarında söz vermiştim, 'kanın yerde kalmayacak' demiştim. Artık gidip kızıma müjdeyi vereceğim. Sağ olsun devletimiz gereken cezayı verdi, Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.