Giriş Tarihi: 08.10.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
09:30
12 gündür aranıyordu! Manisa'da kaybolan Pelin’den acı haber: Sevgilisi cinayeti itiraf etti; ormanlık alanda...
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür kayıp olarak aranan Pelin Karaca'dan (21) acı haber geldi. Genç kızın cansız bedeni Uşak'ın eşme ilçesinde ormanda bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pelin Karaca'nın sevgilisi, genç kızı öldürdüğünü ve ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. İşte kan donduran haberin detayları…