12 gündür aranıyordu! Manisa’da kaybolan Pelin’den acı haber: Sevgilisi cinayeti itiraf etti; ormanlık alanda...

"ÇARŞIYA GİDİYORUM" DİYE EVDEN ÇIKTI...

İddiaya göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oturan Pelin Karaca, 17 Eylül tarihinde 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Bir süre sonra Karaca'nın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi durumu polise bildirdi. Karaca hakkında verilen kayıp ihbarı sonrasında, ilçenin dört bir yanında Pelin Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı.