SON DAKİKA! Barış Boyun ve Daltonlar çetesi arasında kanlı savaş! 'Yerini söyleyene 500 bin Euro' Şok detaylar...
Son dakika haberi: Kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak bilinen Liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütüne yönelik hazırlanan bin 676 sayfalık iddianame ortaya çıkan detaylar; çete savaşlarını da gözler önüne serdi. Liderliğini İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un yönettiği çete ile bir dönem ortak hareket eden ‘Daltonlar’ çetesinin; rantın paylaşımı nedeniyle aralarının açılmasının ardından bir örgüt üyesini kaçırıp günlerce işkence ettikleri ortaya çıktı. Boyun’un en sadık adamının işkence görmesinin ardından çete, Beratcan Gökdemir’in yerini söyleyene 500 bin Euro ödül taahhüt ederken, SABAH, her iki çete arasında yaşanan kanlı kavgayla ilgili detaylara ulaştı.
İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun, Gürcistan'a firar ettiği dönemde Türkiye'deki örgütsel faaliyetlerinin devamını sağlayabilmek ve eski gücünü kazanabilmek için adam arayışı içerisindeydi. İddiaya göre Boyun, örgütün eylemlerinde kullanmak üzere Bahçelievleri, Yenibosna, Küçükçekmece bölgelerinde faaliyet gösteren hırsızlık suçlarından sabıkalı Beratcan Gökdemir ile temasa geçti.
Boyun ile ortak hareket etmeye başlayan 51 suçtan sabıkalı Gökdemir, 2020 yılında hırsızlıktan cezaevine girdi. Cezaevinden tahliye olduktan kısa bir süre sonra 2022 yılının Ocak ayında Bahçelievler'de Gökhan Demirci'yi öldürüp yasa dışı yollarla Gürcistan'a kaçtı. Bu firarın hemen ardından Gökdemir, Boyun'a sığındı ve örgütün silahlı eylemlerinde yönetici pozisyonuna geçti.
İKİ CİNAYETİN ARDINDAN "DALTONLAR" ÇETESİ KURULDU
Boyun çetesine katılan Gökdemir, Gökhan Demirci cinayetinden yalnızca üç ay sonra Gürcistan'dan verdiği talimatla Demirci'nin en yakın arkadaşı Hürkan Özkan'ın Avcılar'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesini sağladı.