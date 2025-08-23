SON DAKİKA! Barış Boyun ve Daltonlar çetesi arasında kanlı savaş! ’Yerini söyleyene 500 bin Euro’ Şok detaylar...

Bu cinayetten birkaç ay sonra ise Gökdemir, Barış Boyun ile geçmişten husumeti bulunan Yüksel Ustahüseyin'i Beyoğlu İlçesinde adamlarına öldürttü. Bu üç cinayet Gökdemir'e büyük bir güç ve nam kazandırdı. Cinayetlerin ardından Gökdemir "Daltonlar" adını verdiği kendi çetesini kurdu.

Bu süreçte Beratcan Gökdemir' e bağlı hareket eden Daltonlar çetesi Barış Boyun Suç Örgütü adına çok sayıda silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemlerini gerçekleştirdi. 14.04.2023 tarihinde Beratcan GÖKDEMİR'in de yöneticiliğini yaptığı Barış Boyun Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 90 Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

2024 yılı Mart ayında Daltonlar Grubu Lideri Beratcan Gökdemir, ile Barış Boyun grubu arasında rantın paylaşımı nedeniyle sorunlar başladı. Ve her iki grup sosyal medyada birbirlerine savaş ilan etti.

KAÇIRIP İŞKENCE ETTİLER

İddiaya göre her iki grup arasında sosyal medyada başlayan savaş sokağa taştı. Barış Boyun'un en yakın adamlarından Muhammet Ali Gezici kısa bir süre sonra Daltonlar grubuna bağlı adamlar tarafından kaçırıldı. Bir eve götürülüp çırılçıplak soyularak günlerce işkence edilen Gezici'nin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Daltonlar Suç Örgütü üyesi Ahmet Aydın'ın cezaevine girmesinin ardından Daltonlar Suç Örgütü Lideri Beratcan Gökdemir tarafından kullanılan ''cann.aslan7234''isimli hesaptan yapılan paylaşımda Muhammet Ali GEZİCİ'nin işkence görüntülerinin altına 'BENİ BARIŞ BOYUNLA RECEP DEMİR GÖNDERDİ ESENYURTTA OLAY ÇIKARTMAYA ÇIKAN ÇATIŞMADA BENİ YAKALADILAR. BEŞ YÜZ BİN EURO GÖNDERMEZSENİZ BENİ S… KURTARIN BENİ ABİLERİM'' yazıldı.