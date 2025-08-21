Son dakika | Daltonlar iddianamesinde şok detaylar! Gençleri kandırıp ’kamikaze drone’ yaptılar! 3 farklı grup...

Son dakika haberi... Liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütü, bilinen yerleşik yer altı suç örgütlerindeki örgütlenme, insan kaynağı ve suç yöntemleri bakımından farklı bir yapıya sahipti. Örgüt, kendisine destekçi bulmak ve insanlara sempatik görünmek adına diğer suç örgütlerinin aksine sosyal medyayı olabildiğince etkili kullanıyor ve kendisini gizlemek yerine tanıtmaya daha çok özen gösteriyordu. Öyle ki örgütün üyeleri, gençleri kendi ağına çekmek için Facebook, Instagram, Tiktok vb sosyal medya platformları üzerinden günlük hatta saatlik olarak düzenli videolar paylaşıyordu.