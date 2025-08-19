Çocuk suçlular için nasıl düzenleme yapılacak? Caydırıcı cezalar kapıda! Yeni nesil çeteler, suça özendiren yapımlar...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir." ifadesini kullandı.
AHaber muhabiri Mert Hacıalioğlu da canlı yayında konuya ilişkin yeni bilgileri paylaştı:
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş için ceza indirimleri kaldırılacak mı? | Video
CAYDIRICI CEZALAR KAPIDA!
"Yeni yasama dönemiyle birlikte TBMM'de göreceğimiz konulardan biri. Türk Ceza Kanunu 31. maddesinde bu gibi suçlara ilişkin... Suça Sürüklenmiş Çocuk... Bu hususta ceza indirimlerinin gözden geçirileceğinin mesajını Bakan Tunç verdi. Caydırıcı cezalar kapıda olacak. 2023-2024 yılları arasındaki verileri TÜİK paylaştı. Suça Sürüklenmiş Çocuk sayısındaki artış yüzde 9.8 olarak dikkat çekti. Bu hususta yapılacak düzenleme kapsamında bakanlıklar devrede olacak. Meclis'e gelecek, takdire sunulacak. Yapılacak çalışmayla bu konuda daha fazla caydırıcılık adımları değerlendirilecek."
Sabah.com.tr'nin sıkça gündeme getirdiği yeni nesil suç çeteleri ve özendirici yapımlar da suça meyili olan çocukları daha da pervasızlaştırdı.
Barış Boyun Çetesi, Daltonlar, Redkitler, Gündoğmuşlar, Anucurlar, Arap Emrah grubu, Reçberler ve Baygaralar gibi çeşitli isimlerle anılan suç örgütleri; TikTok'ta hazırladıkları videolar ve X'teki mizahi görseller aracılığıyla gençleri ve çocukları manipüle etti.
SUÇU 'TREND' HALİNE GETİRDİLER!
Bu içeriklerin birçoğu platformların algoritmaları sayesinde "keşfet" veya "trend" akışlarında öne çıkıyor ve milyonlarca kişiye ulaşıyor. Bu çeteler, suçu mizah, şiddet ve güç temalarıyla harmanlayarak içerikler üretiyor.
GENÇLER HEDEFTE: AİDİYET, GÜÇ, PARA VE SİLAH VAADİ
Suç örgütlerinin bu tehlikeli propagandası, gençlere ve çocuklara aidiyet duygusu, güç, para ve silah temaları üzerinden bir "kimlik" sunuyor. Mizahi görseller, caps'ler ve editler ile özellikle gençler etki altına alınıyor.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır'ın hayatını kaybetmesine yol açan olayın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü, 4 şüphelinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığını bildirdi.
Hayatını kaybeden Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileyen Tunç, şiddetin, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:
"Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir. Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur.
15-18 yaş grubu çocuklar için TCK'nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi, çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi, çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi, çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir."
Tunç, amaçlarının bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz." ifadelerine yer verdi.