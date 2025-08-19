Çocuk suçlular için nasıl düzenleme yapılacak? Caydırıcı cezalar kapıda! Yeni nesil çeteler, suça özendiren yapımlar...

15-18 yaş grubu çocuklar için TCK'nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi, çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi, çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi, çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir."

Tunç, amaçlarının bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz." ifadelerine yer verdi.