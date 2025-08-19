Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş için ceza indirimleri kaldırılacak mı? | Video
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da yaşayan 22 yaşındaki Hakan Çakır’ın yol verme kavgası yüzünden öldürülmesinin ardından, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) değişiklik sinyali verdi. Peki 15-18 yaş için ceza indirimleri kaldırılacak mı? Çocuk suçlular için nasıl düzenleme yapılacak? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
