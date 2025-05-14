Casperlar çetesine şok! İşte TikTok’taki tehlikeli propagandaların sonu: 19 yaşındaki genç yakalandı

"YERLİ İÇERİK DENETİM EKİPLERİ KURULMALI"

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, skandal paylaşımların nasıl engellenmesi ve filtrelenmesiyle gerektiğiyle ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

-TikTok gibi platformlar, yapay zekâ filtrelerini daha agresif hale getirebilir. Özellikle reşit olmayan kullanıcıların videolarında; beden gösterimi, uygunsuz dans figürleri, cinsel çağrışım içeren kıyafetler veya davranışlar varsa bu videolar otomatik olarak yayından kaldırılmalı.

Canlı yayın açma, para toplama gibi özellikler, yaş doğrulama sistemlerine bağlanmalı. 18 yaş altı hiçbir kullanıcı bu özelliklere erişememeli.

BTK gibi düzenleyici kurumlar, platformlardan Türkiye'deki kullanıcılar için daha sert içerik filtreleri uygulamasını talep edebilir. Gerekirse, yasal yaptırımla bunu zorunlu hale getirmelidir.

Ayrıca yerli içerik denetim ekipleri kurulmalı. Kültürel hassasiyetlere uygun, ülkemize özel moderasyon sistemiyle bu içerikler daha hızlı engellenebilir.