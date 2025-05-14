Casperlar çetesine şok! İşte TikTok’taki tehlikeli propagandaların sonu: 19 yaşındaki genç yakalandı

Barış Boyun Çetesi, Daltonlar, Redkitler, Casperlar, Gündoğmuşlar, Anucurlar, Arap Emrah grubu, Reçberler, Baygaralar ve daha birçoğu... Hepsi gençleri ve çocukları kendi örgütleri için silahlı eylem de başta olmak üzere farklı suçlar için kullanmak istiyor. Yeni nesil suç örgütleri olarak adlandırılan bu gruplar ise TikTok üzerinden organize oluyor!
TikTok tüm bu skandal içeriklere önlem almazken, keşfet sistemi üzerinden bu paylaşımları daha da öne çıkarıyor. Suçu 'trend' haline getirmeye çalışan bu örgütleri ve TikTok'un yaklaşımı tepki çekerken, cinayetten aranan 'Casper Çetesi' üyesi 19 yaşındaki bir gencin yurt dışına kaçarken yakalanması da akıllara tekrar bu propaganda yöntemlerini getirdi.
CASPERLAR ÇETESİNE ŞOK: YURTDIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI!
İstanbul'da iki çetenin silahlı kavgasında 1 kişinin ölümüne ilişkin hakkında 'Kasten öldürme' suçundan yakalama kararı olan Rasim Beşkaya (19), jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yurt dışına kaçmaya çalışırken motoryatta suç aleti tabanca ve 5 bin avroyla yakalandı. 'Casper Çetesi' üyesi olduğu belirlenen Beşkaya, İstanbul'da tutuklandı.
Bodrum Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Kısım Amirliği ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da iki çetenin karıştığı olayda 1 kişiyi öldürme suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Rasim Beşkaya'nın Bodrum'da olduğunu tespit etti. Ekipler, Beşkaya'nın, Gündoğan Koyu açıklarında lüks motoryat ile yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Mayıs'ta harekete geçen ekipler, Beşkaya'yı yakaladı. Motoryatta yapılan aramada, gizli bir bölmede suç aleti tabanca ile 5 bin avro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin detaylı incelemesinde 'Casper Çetesi' üyesi olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından gönderildiği suç yeri olan İstanbul'da adliyeye sevk edilen Beşkaya, tutuklandı.
(Hamuş Atız)
CASPERLAR KİM?
Casperlar: Şirinevler ve Yenibosna bölgelerinde faal olan bir grup. Mardinli Hamuş Atız ve Piro Atız tarafından yönetiliyor. Daltonlar ile düşmanlar. Ahmet Minguzzi'nin ailesinin tehdit edilmesiyle de gündeme geldiler. Casperlar da TikTok üzerinden gençleri ağlarına düşürmek için birçok farklı yöntem izliyor.
TİKTOK ÖNLEM ALMALI
TikTok'un bu tür içeriklere karşı daha sıkı denetim uygulaması gerekiyor. Hukukçular ise, suç örgütlerini öven veya özendiren paylaşımların dahi Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil edebileceğini hatırlatıyor.
AİLELERE ÖNEMLİ GÖREV
Uzmanlar, ailelere de bu konuda önemli sorumluluklar düştüğünü vurguluyor. Özellikle küçük yaş grubundaki çocukların sosyal medyada karşılaştıkları 'tehlikeli' içeriklerin takip edilmesi, dijital ortamdaki zamanlarının denetlenmesi ve yönlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.
"YERLİ İÇERİK DENETİM EKİPLERİ KURULMALI"
Prof. Dr. Ali Murat Kırık, skandal paylaşımların nasıl engellenmesi ve filtrelenmesiyle gerektiğiyle ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
-TikTok gibi platformlar, yapay zekâ filtrelerini daha agresif hale getirebilir. Özellikle reşit olmayan kullanıcıların videolarında; beden gösterimi, uygunsuz dans figürleri, cinsel çağrışım içeren kıyafetler veya davranışlar varsa bu videolar otomatik olarak yayından kaldırılmalı.
Canlı yayın açma, para toplama gibi özellikler, yaş doğrulama sistemlerine bağlanmalı. 18 yaş altı hiçbir kullanıcı bu özelliklere erişememeli.
BTK gibi düzenleyici kurumlar, platformlardan Türkiye'deki kullanıcılar için daha sert içerik filtreleri uygulamasını talep edebilir. Gerekirse, yasal yaptırımla bunu zorunlu hale getirmelidir.
Ayrıca yerli içerik denetim ekipleri kurulmalı. Kültürel hassasiyetlere uygun, ülkemize özel moderasyon sistemiyle bu içerikler daha hızlı engellenebilir.