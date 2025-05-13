TikTok’tan ’skandal’ kampanya: ’Faydası çok denilen içerikler bunlar mı?’ Akıllara rezil paylaşımlar geldi!

TikTok, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimini olumsuz etkileyen içeriklerle yeniden gündemde. Uygulamanın algoritması ve "keşfet" sistemi sayesinde pedofili, cinsel istismar, suç örgütleri ve +18 temalı videolar on milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Platformda ahlaki sınırları zorlayan paylaşımlar normalleştiriliyor. Sosyal medya devinin içerik denetim sistemleri tepkilere rağmen hâlâ yetersiz kalırken, bu durum hem ailelerin hem de uzmanların endişelerini her geçen gün artırıyor.