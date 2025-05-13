TikTok’tan ’skandal’ kampanya: ’Faydası çok denilen içerikler bunlar mı?’ Akıllara rezil paylaşımlar geldi!

TikTok, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimini olumsuz etkileyen içeriklerle yeniden gündemde. Uygulamanın algoritması ve "keşfet" sistemi sayesinde pedofili, cinsel istismar, suç örgütleri ve +18 temalı videolar on milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Platformda ahlaki sınırları zorlayan paylaşımlar normalleştiriliyor. Sosyal medya devinin içerik denetim sistemleri tepkilere rağmen hâlâ yetersiz kalırken, bu durum hem ailelerin hem de uzmanların endişelerini her geçen gün artırıyor.
REZALETLER BİTMEK BİLMİYOR!
Özellikle; son dönemde TikTok'taki skandal içerikler kamuoyunun gündemine daha da fazla yerleşti. Yeni nesil suç örgütleri, (Barış Boyun örgütü, Daltonlar, Casperlar, Redkitler vs...) ölüme sürükleyen video akımları, cinsel istismar içerikleri, pedofili gibi birçok suç teşkil eden içerikler platformda adeta kol geziyor.
'FAYDASI ÇOK DENİLEN İÇERİKLER BUNLAR MI?'
TikTok, sosyal medya uygulaması X'te; #TikTokFaydasıÇok etiketi ile reklam kampanyası başlattı. Video paylaşımının da yer aldığı ücretli/sponsorlu içeriğe vatandaşlar; skandal içerikleri hatırlatarak, "'Faydası çok denilen içerikler bunlar mı?" sözleriyle tepki gösterdi.
"YERLİ İÇERİK DENETİM EKİPLERİ KURULMALI"
Prof. Dr. Ali Murat Kırık, skandal paylaşımların nasıl engellenmesi ve filtrelenmesiyle gerektiğiyle ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.