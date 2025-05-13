Haberler Gündem Haberleri TikTok'tan 'skandal' kampanya: 'Faydası çok denilen içerikler bunlar mı?' Akıllara rezil paylaşımlar geldi!
Giriş Tarihi: 13.5.2025 12:59 Son Güncelleme: 13.5.2025 13:05

TikTok'tan 'skandal' kampanya: 'Faydası çok denilen içerikler bunlar mı?' Akıllara rezil paylaşımlar geldi!

Türkiye'de on milyonlarca kullanıcısı olan TikTok uzun süredir cinsel istismar içerikleri, pedofili, suç örgütlerinin cirit atması, ölüme varan video akımlarıyla gündemde... Yerli içerik denetim ekiplerinin de kurulması çağrılarının yapıldığı TikTok kamuoyundaki olumsuz algısını tersine çevirmek için yeni bir kampanya başlattı. Sosyal medya platformu X'teki #TikTokFaydasıÇok etiketi ve reklam videosu sponsorlu/ücretli bir şekilde X'teki 'Trend' listesine yerleştirildi. Dikkat çeken algı operasyonuna vatandaşlar, 'Faydası çok denilen içerikler bunlar mı?' sözleriyle son dönemde daha da artan 'skandal' paylaşımları hatırlattı ve tepki gösterdi.

SABAH İNTERNET
TikTok’tan ’skandal’ kampanya: ’Faydası çok denilen içerikler bunlar mı?’ Akıllara rezil paylaşımlar geldi!

TikTok, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimini olumsuz etkileyen içeriklerle yeniden gündemde. Uygulamanın algoritması ve "keşfet" sistemi sayesinde pedofili, cinsel istismar, suç örgütleri ve +18 temalı videolar on milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Platformda ahlaki sınırları zorlayan paylaşımlar normalleştiriliyor. Sosyal medya devinin içerik denetim sistemleri tepkilere rağmen hâlâ yetersiz kalırken, bu durum hem ailelerin hem de uzmanların endişelerini her geçen gün artırıyor.

REZALETLER BİTMEK BİLMİYOR!

Özellikle; son dönemde TikTok'taki skandal içerikler kamuoyunun gündemine daha da fazla yerleşti. Yeni nesil suç örgütleri, (Barış Boyun örgütü, Daltonlar, Casperlar, Redkitler vs...) ölüme sürükleyen video akımları, cinsel istismar içerikleri, pedofili gibi birçok suç teşkil eden içerikler platformda adeta kol geziyor.

TİKTOK'TAN ALGI OPERASYONULA SKANDAL İÇERİKLERİ AKLAMA ÇABASI

Uzmanlar tarafından tehlikeli propagandalara karşı, yerli içerik denetim ekiplerinin kurulmasının önemle vurgulandığı TikTok son dönemde kamuoyunda tartışılan konumunu reklam kampanyasıyla temize çekme çabasına girişti.

'FAYDASI ÇOK DENİLEN İÇERİKLER BUNLAR MI?'

TikTok, sosyal medya uygulaması X'te; #TikTokFaydasıÇok etiketi ile reklam kampanyası başlattı. Video paylaşımının da yer aldığı ücretli/sponsorlu içeriğe vatandaşlar; skandal içerikleri hatırlatarak, "'Faydası çok denilen içerikler bunlar mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

"YERLİ İÇERİK DENETİM EKİPLERİ KURULMALI"

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, skandal paylaşımların nasıl engellenmesi ve filtrelenmesiyle gerektiğiyle ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

  • -TikTok gibi platformlar, yapay zekâ filtrelerini daha agresif hale getirebilir. Özellikle reşit olmayan kullanıcıların videolarında; beden gösterimi, uygunsuz dans figürleri, cinsel çağrışım içeren kıyafetler veya davranışlar varsa bu videolar otomatik olarak yayından kaldırılmalı.
  • Canlı yayın açma, para toplama gibi özellikler, yaş doğrulama sistemlerine bağlanmalı. 18 yaş altı hiçbir kullanıcı bu özelliklere erişememeli.
  • BTK gibi düzenleyici kurumlar, platformlardan Türkiye'deki kullanıcılar için daha sert içerik filtreleri uygulamasını talep edebilir. Gerekirse, yasal yaptırımla bunu zorunlu hale getirmelidir.
  • Ayrıca yerli içerik denetim ekipleri kurulmalı. Kültürel hassasiyetlere uygun, ülkemize özel moderasyon sistemiyle bu içerikler daha hızlı engellenebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
TikTok'tan 'skandal' kampanya: 'Faydası çok denilen içerikler bunlar mı?' Akıllara rezil paylaşımlar geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz