Anaokulundaki rezil görüntülerin ardından harekete geçildi! Sosyal medya sapkınlığına gözaltı

Ağrı Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, küçük çocuklarla uygunsuz içerikler içeren videoların paylaşılması olayına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür: Söz konusu içeriklerin, sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine kolluk birimlerimizce derhal harekete geçilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.