SON DAKİKA… Mardin’de 2’si kardeş 3 kadının gizemli ölümü! Gerçeği otopsi aydınlatacak: Dikkat çeken zehirlenme şüphesi!

SON DAKİKA… Türkiye, perşembe günü Mardin’den peş peşe gelen haberlerle sarsıldı. Artuklu’da önce Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'ın ardından Cemile Arslanhan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Gizemli ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah.com.tr ise çarpıcı detaylara ulaştı. Arslanhan'ın kalp krizinden öldüğü belirlenirken Işıktaş kardeşlerin ölümüyle ilgili ‘zehirlenme’ şüphesi arttı. İşte otopsi raporunun aydınlatacağı ölümlerle ilgili dikkat çeken ayrıntılar…

Nezir GÜNEŞ

SON DAKİKA… Olay önceki gün öğle saatlerinde yaşandı. Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKİ KARDEŞ 10 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ!

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde 2 kız kardeşin cansız bedenlerini buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, buradan da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KESİCİ DELİCİ ALET VE DARP...

İki kardeşin yalnız yaşadığı evde yapılan incelemede vücutlarında darp veya kesici alet izine rastlanmadı. Muatter Işıktaş'ın psikolojik tedavi gördüğü ve tansiyon hastası olduğu belirtildi. Leyla Işıktaş'ın ise kalp hastası olduğu öğrenildi.

İki kardeşin yedikleri bir şeyden zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

KOMŞUDAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA: 2 KİŞİ BERABER ÖLÜR MÜ?

Leyla ve Muatter Işıktaş'ın ölü bulunduğu evin kapısı zincir vurularak kilitlenirken, komşuları Gazali Ece (60), bekar olan kız kardeşlerin sessiz ve kendi hallerinde olduklarını ifade etti.

Olayın şokunu yaşadıklarını söyleyen Ece, "Bir şeyleri yoktu, zavallıydılar, sessizdiler. Gidip kendilerine yiyecek, içecek alıyorlardı. Pazara ve dükkana gidiyorlardı. Burada karşılaşıyorduk, konuşuyorduk. Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Allah kimseye böyle acı vermesin. 2 kişi beraber ölür mü? Yengem vefat etmişti. Biz Mersin'e gitmiştik. 3 gün orada kaldık, 15-20 gündür onları görmemiştik. 15-20 gündür ölmüş olabilirler" dedi.

ÖN OTOPSİ RAPORUNDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: MEĞER ÖLÜM NEDENİ...

Yine Artuklu ilçesinde aynı gün akşam saatlerinde ise Yalım Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde tek başına yaşayan Cemile Arslanhan'ın (60) cesedi bulundu. Bir süredir Arslanhan'dan haber alamayan yakınları, evin üst katını kontrol etti.

Kadını hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslanhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda darp ya da kesici alet izi bulunmayan kadının ilik otopside kalp krizinden öldüğü belirlendi.