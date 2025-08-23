SON DAKİKA… Mardin’de 2’si kardeş 3 kadının gizemli ölümü! Gerçeği otopsi aydınlatacak: Dikkat çeken zehirlenme şüphesi!

İki kardeşin yedikleri bir şeyden zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

KOMŞUDAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA: 2 KİŞİ BERABER ÖLÜR MÜ? Leyla ve Muatter Işıktaş'ın ölü bulunduğu evin kapısı zincir vurularak kilitlenirken, komşuları Gazali Ece (60), bekar olan kız kardeşlerin sessiz ve kendi hallerinde olduklarını ifade etti.