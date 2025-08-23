SON DAKİKA… Mardin’de 2’si kardeş 3 kadının gizemli ölümü! Gerçeği otopsi aydınlatacak: Dikkat çeken zehirlenme şüphesi!
SON DAKİKA… Türkiye, perşembe günü Mardin’den peş peşe gelen haberlerle sarsıldı. Artuklu’da önce Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'ın ardından Cemile Arslanhan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Gizemli ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah.com.tr ise çarpıcı detaylara ulaştı. Arslanhan'ın kalp krizinden öldüğü belirlenirken Işıktaş kardeşlerin ölümüyle ilgili ‘zehirlenme’ şüphesi arttı. İşte otopsi raporunun aydınlatacağı ölümlerle ilgili dikkat çeken ayrıntılar…
SON DAKİKA… Olay önceki gün öğle saatlerinde yaşandı. Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İKİ KARDEŞ 10 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ!
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde 2 kız kardeşin cansız bedenlerini buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, buradan da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.