SON DAKİKA… Mersin’de 16 yaşındaki Hira Aygar canice öldürülmüştü! Acılı anneden kan donduran sözler: Arabada katletmiş!
SON DAKİKA… Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü’nde eski sevgilisi tarafından öldürülen Hilal Özdemir’i konuşurken acı haber bu kez Mersin’den geldi. 16 yaşındaki Hira Aygar 19 yaşındaki erkek arkadaşı H.A.Ş. tarafından başından tabancayla vurularak katledildi. Aygar’ın annesinin sözleri yüreklere işledi.
SON DAKİKA… Olay, 31 Ağustos gece saatlerinde Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak otomobille Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
"HİRA TABANCAYI ALDI BAŞINA ATEŞ ETTİ" DEDİ!
Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine verdiği ifadede "Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti" ifadelerini kullandı.
İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ: "ŞAKALAŞIRKEN VURDUM!"
M.Z. (27) ve N.Ç.'nin de (20) çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekibi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli H.A.Ş. ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hira Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi'nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını söyledi. Belirtilen yerde yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Aygar, gözyaşları arasında toprağa verildi.