SON DAKİKA… Mersin’de 16 yaşındaki Hira Aygar canice öldürülmüştü! Acılı anneden kan donduran sözler: Arabada katletmiş!

"HİRA TABANCAYI ALDI BAŞINA ATEŞ ETTİ" DEDİ!

Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine verdiği ifadede "Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti" ifadelerini kullandı.