Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Hira'nın annesi: "Arabada katletmişler!" | Video
Mersin’de 16 yaşında erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kızın annesi, yaşadığı acıyı gözyaşlarıyla anlatarak, "Benim çiçeğimi benden kopardılar, arabada katletmişler" dedi.
ÖNCE İNTİHAR, SONRA ŞAKAYLA VURDUM DİYEREK CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ
Cinayet şüphelisi H.A.Ş.'nin adli işlemleri sürerken verdiği ifadelerde ortaya çıktı. Şüphelinin ilk ifadesinde kendilerinin araçtan indikten sonra Hira'nın tabancayı aldığını kafasına dayayarak ateş ettiğini söyleyerek intiharmış gibi anlattığı ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesine inanmayan polis, diğer şahıslarla yaptığı görüşmede çelişkili ifadeleri ortaya çıkarınca H.A.Ş. bu kez ifadesini değiştirdi. Cinayet şüphelisi ikinci ifadesinde şakalaşmak amacı ile tabancayı Hira'nın alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını itiraf etti. Hira'nın ölmesinin üzerine şüphelilerin cenazesini önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesinde Müftü Deresi üst tarafında bir noktaya bıraktıkları, daha sonra vazgeçip hastaneye götürdükleri de ortaya çıktı. Polisin incelemesinde otluk alanda da kan izi olduğu tespit edildi.
"BENİM ÇİÇEĞİMİ BENDEN KOPARDILAR, ARABADA KATLETMİŞLER"
Olay anında yaylada olduğunu ve eve gelince kızını arayıp durumunu sorduğunda, kızının asker eğlencesinde olduğunu söylediğini ifade eden annesi Gülten Tan, daha sonra polisler tarafından arandığını ve olayı öğrendiğini anlattı. Tan, "Telefon çaldı, polisler aradı: 'Kızınız trafik kazası geçirdi, başınız sağ olsun.' dediler. Yüreğim yandı. Benim çiçeğimi benden koparttılar. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler" dedi.
Daha sonra olayın trafik kazası olmadığını öğrendiğini aktaran anne Tan, "Arkadaşları arabada katletmişler. Başka çocuklar, başka çiçekler solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın, ne olur" diye konuştu.
Silahı kullanan H.A.Ş.'nin de aralarında olduğu 3 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:45
01:12
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 02.09.2025 | 13:59
01:34
Kadıköy'de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video 02.09.2025 | 12:40
01:30
01:34
04:37
00:10
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 02.09.2025 | 10:50
03:37
Karabük'teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 02.09.2025 | 10:09
01:27
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 02.09.2025 | 09:36
01:08
Gaziantep'te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 02.09.2025 | 09:35
08:39
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerlerinde yangın! | Video 02.09.2025 | 08:38
00:47
08:04
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın 02.09.2025 | 07:58
01:41
Denizli'deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01.09.2025 | 12:19
06:48
00:39
Eski kulüp başkanı cinayetine ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01.09.2025 | 12:18
00:59
02:40
01:04
Kavga ederken yola kontrolsüzce atlayan gence otomobil çarptı | Video 01.09.2025 | 10:35