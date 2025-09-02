Video Yaşam Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Hira'nın annesi: "Arabada katletmişler!" | Video
02.09.2025 | 14:00

Mersin’de 16 yaşında erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kızın annesi, yaşadığı acıyı gözyaşlarıyla anlatarak, "Benim çiçeğimi benden kopardılar, arabada katletmişler" dedi.

Olay, önceki akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Hira A., park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Polis, Hira'nın erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z.'yi gözaltına aldı. Ayrıca, dün cenazesi defnedilen Hira'nın yakınları, şüpheli H.A.Ş.'nin evinin bulunduğu adrese giderek bir süre slogan atıp tepki gösterdi, kalabalık daha sonra polisin uyarılarıyla bölgeden uzaklaştı.

ÖNCE İNTİHAR, SONRA ŞAKAYLA VURDUM DİYEREK CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ
Cinayet şüphelisi H.A.Ş.'nin adli işlemleri sürerken verdiği ifadelerde ortaya çıktı. Şüphelinin ilk ifadesinde kendilerinin araçtan indikten sonra Hira'nın tabancayı aldığını kafasına dayayarak ateş ettiğini söyleyerek intiharmış gibi anlattığı ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesine inanmayan polis, diğer şahıslarla yaptığı görüşmede çelişkili ifadeleri ortaya çıkarınca H.A.Ş. bu kez ifadesini değiştirdi. Cinayet şüphelisi ikinci ifadesinde şakalaşmak amacı ile tabancayı Hira'nın alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını itiraf etti. Hira'nın ölmesinin üzerine şüphelilerin cenazesini önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesinde Müftü Deresi üst tarafında bir noktaya bıraktıkları, daha sonra vazgeçip hastaneye götürdükleri de ortaya çıktı. Polisin incelemesinde otluk alanda da kan izi olduğu tespit edildi.

"BENİM ÇİÇEĞİMİ BENDEN KOPARDILAR, ARABADA KATLETMİŞLER"
Olay anında yaylada olduğunu ve eve gelince kızını arayıp durumunu sorduğunda, kızının asker eğlencesinde olduğunu söylediğini ifade eden annesi Gülten Tan, daha sonra polisler tarafından arandığını ve olayı öğrendiğini anlattı. Tan, "Telefon çaldı, polisler aradı: 'Kızınız trafik kazası geçirdi, başınız sağ olsun.' dediler. Yüreğim yandı. Benim çiçeğimi benden koparttılar. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler" dedi.

Daha sonra olayın trafik kazası olmadığını öğrendiğini aktaran anne Tan, "Arkadaşları arabada katletmişler. Başka çocuklar, başka çiçekler solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın, ne olur" diye konuştu.

Silahı kullanan H.A.Ş.'nin de aralarında olduğu 3 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.
