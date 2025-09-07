SON DAKİKA: Meteoroloji’den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve Fırtına geliyor! O tarihlere dikkat

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman haric), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Denizli'nin doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Ordu, Tokat, Osmaniye ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40 - 60 km / saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgar, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.