SON DAKİKA: Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve Fırtına geliyor! O tarihlere dikkat

Türkiye genelinde hava durumu, Eylül ayının ikinci haftasında da sürprizlerle dolu geçecek. Batı ve güney bölgeler yüksek sıcaklıkların etkisi altındayken, kuzey ve doğu bölgelerde sağanak yağışlar ve fırtına uyarıları devam ediyor. İşte 7-11 Eylül 2025 tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerinin tüm detayları. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık kaç derece olacak? İşte detaylar...

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşayanlar için yaz mevsimi henüz bitmiş değil. Bölgede sıcaklıklar 34-36 derece aralığında seyrediyor. Özellikle pazar günü Antalya'da termometreler 34 dereceyi gösterirken, bu sıcak hava dalgası hafta boyunca etkisini sürdürerek Perşembe günü de benzer sıcaklıkların görülmesine neden olacak.

BATI VE GÜNEYDE HİSSEDİLİR SICAKLIKLAR DEVAM EDİYOR

Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Öte yandan, Güneydoğu Anadolu ise 36 derece ile Türkiye'nin en sıcak bölgesi olma unvanını koruyor. Şanlıurfa ve çevresinde yaşayanların sıcaktan korunmak için ek önlemler alması gerekebilir.

DOĞU'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI

Türkiye'nin batısı sıcaklarla boğuşurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava adeta kışa döndü. Bölgede yerel olarak görülen gök gürültülü sağanak yağışlar, ani sel ve su baskınlarına neden olabilir. Bu durum, özellikle şehir merkezlerinde ve alçak bölgelerde yaşayanlar için risk oluşturuyor. Yetkililer, dere yataklarına yakın bölgelerde oturanları ve riskli alanlarda bulunanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yağışların hafta boyunca, özellikle Pazartesi ve Salı günleri etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

BATI VE İÇ BÖLGELERDE RÜZGAR UYARISI

Yağışlar sadece doğuda etkili olmakla kalmıyor, rüzgar da günlük yaşamı etkileyebilir. Özellikle batı ve iç bölgelerde rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşabilir. Bu fırtına rüzgarları, hafta boyunca etkisini sürdürerek küçük çaplı olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle, dışarıda vakit geçirecek olanların veya yolda seyir halinde olanların rüzgara karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

HAFTA BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta başından itibaren genel hava koşullarında değişkenlikler bekleniyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde sıcaklıklar hafta boyunca 26-30 derece civarında seyredecek. Bu, şehir sakinleri için daha serin ve konforlu bir hava anlamına geliyor.

Kıyı Ege ve Akdeniz'de ise sıcaklıklar 30-34 derece civarında seyredecek. Bu değişken hava koşulları nedeniyle seyahat planı yaparken veya dışarı çıkarken güncel hava durumu bilgilerini takip etmek, olası aksaklıkların önüne geçmek adına büyük önem taşıyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

7 EYLÜL 2025 (PAZAR)

7 Eylül'de Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim. Kuzey ve iç kesimlerde bazı yerlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar, en yüksek 36 dereceyle güneydoğu bölgelerinde hissedilirken, diğer bölgelerde 25-32 derece arasında değişiyor. Rüzgar, genellikle hafif ve orta şiddette esiyor.

8 EYLÜL 2025 (PAZARTESİ)

8 Eylül'de sağanak yağışlar Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde devam ediyor. Özellikle İstanbul çevresinde ve Doğu Karadeniz'de yer yer şiddetli sağanaklar ve gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. İç Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise hava parçalı bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar, önceki güne benzer seviyelerde seyrediyor.

9 EYLÜL 2025 (SALI)

9 Eylül'de yağışlı hava, batı bölgelerde etkisini kaybederken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da devam ediyor. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanaklar etkisini sürdürüyor. Diğer bölgeler genellikle parçalı bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar, özellikle Marmara ve Ege'de bir miktar yükseliyor. Bu bölgelerde hava daha açık ve sıcak oluyor.

10 EYLÜL 2025 (ÇARŞAMBA)

10 Eylül'de yağışlı hava doğuya doğru kayıyor. Gök gürültülü sağanaklar, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğunlaşıyor. Batı bölgelerde ise hava genel olarak açık ve güneşli. Batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar yükselişini sürdürüyor, 30 derecenin üzerine çıkıyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklığı 33-34 dereceye kadar ulaşıyor.

11 EYLÜL 2025 (PERŞEMBE)

11 Eylül'de yağışlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da etkisini sürdürüyor. Batı ve iç bölgelerde ise hava açık ve güneşli. Batı ve güney bölgelerdeki sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Özellikle Akdeniz ve Ege'de sıcaklıklar 36 dereceye yaklaşıyor. Güneydoğu Anadolu'da ise 30-32 derece aralığında seyrediyor.

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

Pazar sabahı, Marmara ve Ege'nin batı kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak ve saatte 40-60 km hızla esecek. Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey bölgeleri ve Doğu Karadeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yurdun diğer kesimleri ise genellikle parçalı ve az bulutlu bir havaya sahip olacak. Bu saatlerde hava sıcaklıkları yükselişe geçecek ve güneş kendini gösterecek.

7 EYLÜL 2025 (PAZAR) - ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerinde, yağışlı hava İç Anadolu'nun iç kesimlerine ve Akdeniz'in iç bölgelerine doğru genişleyecek. Başta İç Anadolu olmak üzere, Ege ve Akdeniz'in iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar bazı yerlerde kuvvetli olabilir. Batı kıyılardaki kuvvetli rüzgar ise etkisini sürdürecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneşli ve açık bir hava hakim olacak.

7 EYLÜL 2025 (PAZAR) - AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde yağışlı hava, İç Anadolu'nun doğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinde etkisini sürdürecek. Gök gürültülü sağanaklar bu bölgelerde devam ederken, diğer bölgeler genellikle parçalı bulutlu veya açık bir havaya kavuşacak. Batı bölgelerdeki rüzgar da etkisini kaybetmeye başlayacak.

8 EYLÜL 2025 (PAZARTESİ) - GECE (00:00-06:00)

Pazartesiye geçişle birlikte yağışlar büyük ölçüde azalacak ve sadece Karadeniz'in doğu kıyılarında ve İç Anadolu'nun doğusundaki bazı noktalarda devam edecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde hava genel olarak bulutlu olacak, ancak yer yer açık alanlar da görülecek. Hava sıcaklıkları düşüşe geçecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman haric), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Denizli'nin doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Ordu, Tokat, Osmaniye ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40 - 60 km / saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgar, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Denizli'nin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Göller Yöresi, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 16°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin(Zonguldak ve Bartın hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun ve Amasya hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.