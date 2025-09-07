SON DAKİKA: Meteoroloji’den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve Fırtına geliyor! O tarihlere dikkat

AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Göller Yöresi, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 16°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin(Zonguldak ve Bartın hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun ve Amasya hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar; Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.