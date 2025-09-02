SON DAKİKA | Özgür Özel şaibeye kalkan oldu! Gürsel Tekin partiden ihraç edildi

GÜRSEL TEKİN PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Şaibeli kongreye kalkan olan ve mahkeme kararını yok sayan Özgür Özel ise Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Özel: "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" dedi.

Mahkemenenin kararını tanımadıklarını söyleyen Özel, "Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımızdır. Görevinin başındadır, görevine devam ediyor. İsminden bağımsız olarak atanan kayyum heyetinden, görevi kabul edeceğini anladığımız, açıklaması o yönde olan kişiyi partiden ihraç ettik. Kendisini tedbirli şekilde, yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor. Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik." ifadelerini kullandı.

Özel şunları dile getirdi:

"Diğer dört arkadaşın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar çok yakın takibimizde olan partililerimiz, geçmişte ilçe başkanlığı görevleri yapmışlar. Eğer onlar "Biz görevi kabul ediyoruz." derlerse onlar da ihraç edilecek"

"KARARI KABUL ETMİYORUM"

Gürsel Tekin ise "Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz" dedi.