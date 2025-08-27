SON DAKİKA | Rus yüzücü Nikolai Svechnikov İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri: İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un kaybolmasının ardından arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Rus yüzücünün eşi Antonina Svechnikov'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İşte detaylar...

İHA AA
Son dakika haberleri: İstanbul'da 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında Rus yüzücü kaybolan Nikolai Svechhnikov'u arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnikova'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"EŞİMİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Antonina Svechnikov ifadesinde, eşinin 22 Ağustos tarihinde Rusya'dan İstanbul'daki 37. Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı için üç öğrencisiyle birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi.

Eşinin 24 Ağustos'ta Beykoz Kanlıca İskelesinde saat 10.00 sıralarında yarışa katıldığını söyleyen Antonina Svechnikov, arkadaşlarıyla birlikte daha sonra yarış bittikten sonra eşinin bitiş yerine gelmediğini ve kimsenin görmediğini ifade etti.

Svechnikov, yarış saatinden bu yana eşine ulaşamadığını ve hayatından endişe duyduğunu söyledi.

RUS YÜZÜCÜNÜN SON GÖRÜNTÜLERİNE ATV HABER ULAŞTI!

Öte yandan, İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışı sonrası kaybolduğu belirlenen Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un son görüntülerine ATV Haber'den Özlem Aktay ulaştı.

İŞTE RUS SPORCUNUN O GÖRÜNTÜLERİ

Rus sporcu son kez otelde güvenlik kamerasına yansıdı. O görüntüsünün dakikalar sonrasında Beyoğlu'nda kaldığı otelden ayrıldı ve yarışın başlayacağı boğaz hattına geldi. Boğaz'a yüzlerce sporcuyla birlikte girdi ama Boğaz'ın derin sularından bir daha çıkamadı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Rus sporcu, sabah saat 07.37'de otelde asansörden çıkarken görülüyor. Sonrasında da otelin resepsiyonuna indi ve son görüntüsü burada kayda geçti. Rus yüzücü, lobide bir süre otel görevlisiyle konuştu ardından da elinde telefonla biriyle mesajlaştı.

"SAĞLIK SORUNU MU YAŞADI?" SORUSU AKILLARA GELDİ

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca bu organizasyonu düzenleyen firmadan da yarış görüntülerini istedi. Yine yarışmada çekilen diğer görüntülerle de genç sporcunun izi sürülecek.

Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntülerini ATV ortaya çıkarttı!

Bir taraftan da Rus yüzücü gören olup olmadığı araştırılıyor. Bu noktada yarışmaya katılan biri verdiği ifadede, Boğaz'da yarış esnasında birinin sırtüstü yüzerken gördüğünü söyledi. Bu da akıllara "Rus sporcu bir sağlık sorunu mu yaşadı?" sorusunu akıllara getirdi.

VAPURDAKİ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.

Boğaz'daki yüzme yarışında kaybolmuştu! Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un son görüntüsüne ATV Haber ulaştı