SON DAKİKA | Rus yüzücü Nikolai Svechnikov İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri: İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un kaybolmasının ardından arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Rus yüzücünün eşi Antonina Svechnikov'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İşte detaylar...
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnikova'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
"EŞİMİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"
Antonina Svechnikov ifadesinde, eşinin 22 Ağustos tarihinde Rusya'dan İstanbul'daki 37. Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı için üç öğrencisiyle birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi.
Eşinin 24 Ağustos'ta Beykoz Kanlıca İskelesinde saat 10.00 sıralarında yarışa katıldığını söyleyen Antonina Svechnikov, arkadaşlarıyla birlikte daha sonra yarış bittikten sonra eşinin bitiş yerine gelmediğini ve kimsenin görmediğini ifade etti.