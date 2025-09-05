SON DAKİKA... SABAH, CHP'nin delege seçimlerindeki skandalı gündeme taşımıştı: Bandırma'daki seçimler tekrarlanacak!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde CHP’ye üye olan ve delege seçimlerinde oy kullanacak olan Bandırma Belediye personeline mobbing uygulanmıştı. Personele dağıtılan mühürlü zarflarla, Bandırma Belediye Başkanı CHP’li Dursun Mirza’nın desteklediği turuncu listeye zorla oy verdirilmişti. SABAH’ın manşetten gündeme getirdiği skandal sonrası, CHP’nin Bandırma Delege seçimleri iptal edildi. Seçimlerin 7 Eylül günü tekrarlanmasına karar verildi.

SON DAKİKA... SABAH, CHP’nin delege seçimlerindeki skandalı gündeme taşımıştı: Bandırma’daki seçimler tekrarlanacak!
MUHARREM DOĞANTEZ

Bandırma Belediye personeli, delege seçimlerinin gerçekleştirildiği 31 Ağustos Pazar günü sabah erken saatlerde belediyeye çağrılmış ve Mobbing uygulanan personele, Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın desteklediği turuncu listeye oy atmaları tembihlenmişti.

SON DAKİKA... SABAH, CHP’nin delege seçimlerindeki skandalı gündeme taşımıştı: Bandırma’daki seçimler tekrarlanacak!

Belediyeye ait araçlarla seçimlerin yapılacağı yere götürülen belediye personeline, otobüs içerisinde tek tek mühürlü zarflar verilmişti. O anlar ise cep telefonuyla kaydedilmişti. SABAH'ın ele geçirdiği skandal görüntüler delege seçimlerine gölge düşürmüş ve seçimlerin iptali gündeme gelmişti.

Son dakika | CHP delege seçimlerinde skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar

SON DAKİKA... SABAH, CHP’nin delege seçimlerindeki skandalı gündeme taşımıştı: Bandırma’daki seçimler tekrarlanacak!

SEÇİM KURULU'NDAN İPTAL KARARI ÇIKTI

Seçim sürecinde uygulanan mobbing ve dağıtılan zarfların görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, yaşanan usulsüzlük iddiaları ve yapılan itirazları değerlendiren Bandırma İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin delege seçimlerinin iptaline karar verdi.

SON DAKİKA... SABAH, CHP’nin delege seçimlerindeki skandalı gündeme taşımıştı: Bandırma’daki seçimler tekrarlanacak!

Yapılan açıklamada, Bandırma CHP ilçe delege seçimlerinin 7 Eylül Pazar günü yeniden yapılacağı bildirildi. Diğer yandan CHP Bandırma İlçe Başkanlığı da sabah erken saatlerde üyelerinin cep telefonlarına gönderdiği mesajda, "Delege seçimlerimiz, kırsal mahallelerde hariç 7 Eylül Pazar günü Kapalı Pazar yerinde tekrarlanacaktır" şeklinde bilgilendirme yaptı.

SON DAKİKA... SABAH, CHP’nin delege seçimlerindeki skandalı gündeme taşımıştı: Bandırma’daki seçimler tekrarlanacak!

CHP'Lİ BAŞKAN MİRZA'DAN GÜLDÜREN AÇIKLAMA

Diğer yandan skandal görüntüler ile ilgili olarak bir basın açıklaması yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, görüntülerin bir kurgudan ibaret olduğunu söyledi. Görüntülerde zarfları dağıtan kişinin Belediyede çalışan bir personel olmasına rağmen algı yapmak için kurgu bir videonun çekildiğini ileri süren CHP'li Mirza, "peki siz görüntülerdeki belediye çalışanıyla konuştunuz mu? sorusuna, "CHP İl Başkanlığmızın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasını bekliyorum" diyerek cevap verdi