SON DAKİKA... SABAH, CHP'nin delege seçimlerindeki skandalı gündeme taşımıştı: Bandırma'daki seçimler tekrarlanacak!
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde CHP’ye üye olan ve delege seçimlerinde oy kullanacak olan Bandırma Belediye personeline mobbing uygulanmıştı. Personele dağıtılan mühürlü zarflarla, Bandırma Belediye Başkanı CHP’li Dursun Mirza’nın desteklediği turuncu listeye zorla oy verdirilmişti. SABAH’ın manşetten gündeme getirdiği skandal sonrası, CHP’nin Bandırma Delege seçimleri iptal edildi. Seçimlerin 7 Eylül günü tekrarlanmasına karar verildi.
Bandırma Belediye personeli, delege seçimlerinin gerçekleştirildiği 31 Ağustos Pazar günü sabah erken saatlerde belediyeye çağrılmış ve Mobbing uygulanan personele, Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın desteklediği turuncu listeye oy atmaları tembihlenmişti.
Belediyeye ait araçlarla seçimlerin yapılacağı yere götürülen belediye personeline, otobüs içerisinde tek tek mühürlü zarflar verilmişti. O anlar ise cep telefonuyla kaydedilmişti. SABAH'ın ele geçirdiği skandal görüntüler delege seçimlerine gölge düşürmüş ve seçimlerin iptali gündeme gelmişti.
SEÇİM KURULU'NDAN İPTAL KARARI ÇIKTI
Seçim sürecinde uygulanan mobbing ve dağıtılan zarfların görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, yaşanan usulsüzlük iddiaları ve yapılan itirazları değerlendiren Bandırma İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin delege seçimlerinin iptaline karar verdi.