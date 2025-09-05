Giriş Tarihi: 05.09.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 07:52
SON DAKİKA | Delege skandalını SABAH manşete taşımıştı! CHP’li isimden şaibeli delege seçimlerine sert tepki
Son dakika haberi: CHP'nin Bandırma'daki delege seçimlerinde oy kullanacak Belediye personellerine yapılan mobbing ve dağıtılan mühürlü zarf skandalı, kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Skandalın ardından Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Meclisi Divan Katibi CHP'li Canset Sevim'den çarpıcı açıklamalar geldi. Sevim, mahalle delege seçimleriyle ilgili şaibe ortadan kalkana kadar partisinin grup toplantılarına katılmama kararı aldı.