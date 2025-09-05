Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SON DAKİKA | Delege skandalını SABAH manşete taşımıştı! CHP'li isimden şaibeli delege seçimlerine sert tepki
Giriş Tarihi: 05.09.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 07:52

Son dakika haberi: CHP'nin Bandırma'daki delege seçimlerinde oy kullanacak Belediye personellerine yapılan mobbing ve dağıtılan mühürlü zarf skandalı, kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Skandalın ardından Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Meclisi Divan Katibi CHP'li Canset Sevim'den çarpıcı açıklamalar geldi. Sevim, mahalle delege seçimleriyle ilgili şaibe ortadan kalkana kadar partisinin grup toplantılarına katılmama kararı aldı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Son dakika haberi: Bandırma'da 31 Ağustos'ta yapılan mahalle delege seçimleri sonrası CHP'de yeni bir kriz patlak vermişti.

SABAH'ın manşetine taşıdığı skandalda, CHP'ye üye yapılan Bandırma Belediye personeline "Turuncu" listeye oy vermeleri yönünde mobbing uygulanmış ve ellerine mühürlü zarflar tutuşturulmuştu.

Kamuoyunda büyük yankı bulan ve o anlara ait ortaya çıkan kamera görüntülerinin ardından Belediye Meclis Üyesi CHP'li Canset Sevim'den dikkat çekici bir hamle geldi. Sevim, kamuoyuna yansıyan skandal delege seçimlerinin üzerinden tüm şaibeler kalkana kadar grup toplantılarına katılmama kararı aldı.

"BU ŞEKİLDE ANILAN BİR GRUBUN İÇİNDE OLMAKTAN RAHATSIZIM"

Kamuoyuna yansıyan görüntülerin kabul edilemez olduğunun altını çizen sevim, aldığı kararla ilgili olarak yazdığı dilekçesinde, "Dilimizden düşmeyen demokrasi ilkesinin fiili uygulamalarda bu şekilde ihlal edilmesi kurumsal samimiyetimizi zedelemektedir.

Hiçbir dahlim olmamasına rağmen, böylesi ithamlarla anılan bir grubun içinde olmaktan rahatsızım. Şaibe ortadan kalkana ve demokratik meşruiyet yeniden tesis edilene kadar grup toplantılarına katılmayacağım.

Bu bir protesto değil, demokrasiye olan inancımın ve parti temel değerlerini koruma sorumluluğumun gereğidir" dedi.