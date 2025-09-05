SON DAKİKA | Delege skandalını SABAH manşete taşımıştı! CHP’li isimden şaibeli delege seçimlerine sert tepki

Kamuoyunda büyük yankı bulan ve o anlara ait ortaya çıkan kamera görüntülerinin ardından Belediye Meclis Üyesi CHP'li Canset Sevim'den dikkat çekici bir hamle geldi. Sevim, kamuoyuna yansıyan skandal delege seçimlerinin üzerinden tüm şaibeler kalkana kadar grup toplantılarına katılmama kararı aldı.