SON DAKİKA... Samsun Terme’deki otobüs kazasında 2 kişi ölmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı: Muavinden yardım istedi ama…

SON DAKİKA...Samsun'un Terme ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün rahatsızlandığı ve muavinden ikinci kaptanı çağırmasını istediği ancak kaptan yetişemeden kazanın meydana geldiği görülüyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: MUAVİNDEN YARDIM İSTEDİ AMA...

Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise otobüs şoförü Mustafa Hakan O., yanındaki muavinden ikinci kaptan Hayrettin Kazancı'yı çağırmasını istiyor. Muavin kaptanı getirmek için hareket ediyor, bu sırada şoförde rahatsızlık belirtileri görülüyor. Şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle, otobüs emniyet şeridine giriyor.