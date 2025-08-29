SON DAKİKA... Samsun Terme’deki otobüs kazasında 2 kişi ölmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı: Muavinden yardım istedi ama…
SON DAKİKA... Samsun Terme’de 25 Ağustos’ta yaşanan otobüs kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntü yaşanan faciayı gözler önüne serdi. İşte o anlar…
SON DAKİKA...Samsun'un Terme ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün rahatsızlandığı ve muavinden ikinci kaptanı çağırmasını istediği ancak kaptan yetişemeden kazanın meydana geldiği görülüyor.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
25 Ağustos Pazartesi günü Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresinde meydana gelen kazada, Çanakkale'den Rize'ye giden 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsü, güvenlik şeridinde kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız'a (71) çarparak ölümlerine yol açmıştı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansımıştı.
Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: MUAVİNDEN YARDIM İSTEDİ AMA...
Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise otobüs şoförü Mustafa Hakan O., yanındaki muavinden ikinci kaptan Hayrettin Kazancı'yı çağırmasını istiyor. Muavin kaptanı getirmek için hareket ediyor, bu sırada şoförde rahatsızlık belirtileri görülüyor. Şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle, otobüs emniyet şeridine giriyor.