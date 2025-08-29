Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Samsun'un Terme ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün rahatsızlandığı ve muavinden ikinci kaptanı çağırmasını istediği ancak kaptan yetişemeden kazanın meydana geldiği görülüyor.
ŞOFÖR RAHATSIZLANDI, DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU
Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise otobüs şoförü Mustafa Hakan O., yanındaki muavinden ikinci kaptan Hayrettin Kazancı'yı çağırmasını istiyor. Muavin kaptanı getirmek için hareket ediyor, bu sırada şoförde rahatsızlık belirtileri görülüyor. Şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle otobüs emniyet şeridine giriyor. Kaza anı, yolcuların panik anları, şoförün durumunu ifade etmeye çalıştığı ve yerinden kalkamadığı anlar da kameraya yansıyor. Bir yolcunun şoförün yüzünü suyla yıkadığı görülüyor. Görüntüler, şoförün sağlık durumundaki ani kötüleşmenin kazaya yol açtığı ihtimalini güçlendiriyor.
"ŞOFÖR RAHATSIZLANDI"
Kazayla ilgili konuşan ikinci kaptan Hayrettin Kazancı, şoförün yediği yemekten dolayı rahatsızlandığını, yanındaki muavini kaldırarak ikinci şoförü yani kendisini çağırmasını istediğini, otobüsü yolun sağına çekmek isterken kazanın yaşandığını savundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazada hayatını kaybeden iki kişinin ardından otobüs şoförü tutuklanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:33
Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 29.08.2025 | 09:47
04:21
04:12
Ayvalık'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 29.08.2025 | 08:48
02:18
00:24
01:50
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Rüyamda gördüğüm gibi oldu 29.08.2025 | 00:08
02:56
01:22
01:25
Fatih'te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video 28.08.2025 | 16:22
04:02
Çekmeköy'de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 15:41
01:55
01:04
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti | Video 28.08.2025 | 15:13
02:22
Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video 28.08.2025 | 15:13
03:01
Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 28.08.2025 | 14:47
01:29
Bursa'da orman yangını böyle görüntülendi | Video 28.08.2025 | 14:47
02:16
01:06
Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video 28.08.2025 | 14:46
01:47
Osmaniye’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 28.08.2025 | 14:32
03:01
Mersin'de kaza kamerada: Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 28.08.2025 | 14:00