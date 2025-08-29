Video Yaşam Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

29.08.2025 | 09:47

Samsun'un Terme ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün rahatsızlandığı ve muavinden ikinci kaptanı çağırmasını istediği ancak kaptan yetişemeden kazanın meydana geldiği görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
25 Ağustos Pazartesi günü Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresinde meydana gelen kazada, Çanakkale'den Rize'ye giden 53 RT 111 plakalı Sahil Seyahat'e ait yolcu otobüsü, güvenlik şeridinde kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız'a (71) çarparak ölümlerine yol açmıştı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansımıştı.

ŞOFÖR RAHATSIZLANDI, DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU
Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise otobüs şoförü Mustafa Hakan O., yanındaki muavinden ikinci kaptan Hayrettin Kazancı'yı çağırmasını istiyor. Muavin kaptanı getirmek için hareket ediyor, bu sırada şoförde rahatsızlık belirtileri görülüyor. Şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle otobüs emniyet şeridine giriyor. Kaza anı, yolcuların panik anları, şoförün durumunu ifade etmeye çalıştığı ve yerinden kalkamadığı anlar da kameraya yansıyor. Bir yolcunun şoförün yüzünü suyla yıkadığı görülüyor. Görüntüler, şoförün sağlık durumundaki ani kötüleşmenin kazaya yol açtığı ihtimalini güçlendiriyor.

"ŞOFÖR RAHATSIZLANDI"
Kazayla ilgili konuşan ikinci kaptan Hayrettin Kazancı, şoförün yediği yemekten dolayı rahatsızlandığını, yanındaki muavini kaldırarak ikinci şoförü yani kendisini çağırmasını istediğini, otobüsü yolun sağına çekmek isterken kazanın yaşandığını savundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazada hayatını kaybeden iki kişinin ardından otobüs şoförü tutuklanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06:33
Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 29.08.2025 | 09:47
22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayan polislere taşla saldırdılar, o anlar kamerada | Video 04:21
22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayan polislere taşla saldırdılar, o anlar kamerada | Video 29.08.2025 | 09:45
Ayvalık’ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04:12
Ayvalık'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 29.08.2025 | 08:48
Bakan Yerlikaya açıkladı: Tuncay Meriç’in öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı | Video 02:18
Bakan Yerlikaya açıkladı: Tuncay Meriç'in öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı | Video 29.08.2025 | 08:48
Bakan Yerlikaya paylaştı... Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetinde flaş gelişme! 00:24
Bakan Yerlikaya paylaştı... Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç cinayetinde flaş gelişme! 29.08.2025 | 08:13
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Rüyamda gördüğüm gibi oldu 01:50
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Rüyamda gördüğüm gibi oldu 29.08.2025 | 00:08
Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu 02:56
Kim Milyoner Olmak İster’de elenen yarışmacı açıklamasıyla programa damga vurdu 28.08.2025 | 23:51
Diyarbakır’da korku dolu anlar kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ağzını kapatıp zorla kaçırmaya çalıştı! | Video 01:22
Diyarbakır’da korku dolu anlar kamerada: 9 yaşındaki çocuğun ağzını kapatıp zorla kaçırmaya çalıştı! | Video 28.08.2025 | 16:38
Fatih’te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video 01:25
Fatih'te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video 28.08.2025 | 16:22
Çekmeköy’de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video 04:02
Çekmeköy'de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 15:41
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Video 01:55
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Video 28.08.2025 | 15:24
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti | Video 01:04
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti | Video 28.08.2025 | 15:13
Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video 02:22
Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video 28.08.2025 | 15:13
Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 03:01
Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 28.08.2025 | 14:47
Bursa’da orman yangını böyle görüntülendi | Video 01:29
Bursa'da orman yangını böyle görüntülendi | Video 28.08.2025 | 14:47
Düğün sonrası yengesinin kurşununa hedef olan damat son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:16
Düğün sonrası yengesinin kurşununa hedef olan damat son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.08.2025 | 14:47
Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video 01:06
Yere düşen genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler | Video 28.08.2025 | 14:46
Osmaniye’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 01:47
Osmaniye’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 28.08.2025 | 14:32
Mersin’de kaza kamerada: Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 03:01
Mersin'de kaza kamerada: Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 28.08.2025 | 14:00
Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video 07:28
Arsa hayaliyle internetten arama yapan vatandaş İBAN oyununu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu | Video 28.08.2025 | 12:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY