SON DAKİKA… Tarım Bakanlığı yayınladı! Gıda teröristi İlko Köse’nin markası yine listede: Bifet marka sucukta domuz eti çıktı!

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini yayınladı. Halkın sağlığını tehlikeye atan gıda teröristlerinin yayınlandığı listede tanıdık bir marka vardı! Öyle ki 31 Aralık’ta yapılan denetimlerde salamında domuz eti çıkan Bifet’in bu kez sucuğunda domuz etine rastlandı! Firmanın sahibi olan İlko Köse, 2019’daki denetimlerde de yakayı ele vermiş ürünlerinde domuz eti çıkmıştı! Öyle ki Köse’nin 'Gurme Sucuk’ ismini Bifet olarak değiştirdiği anlaşılmıştı! İşte halk sağlığını tehdit eden sahtekarlığın perde arkası!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda teröristlerine göz açtırmadı. Yapılan denetimler sonrası hileli ve sağlığı tehlikeye düşürecek içeriğe sahip olan gıda üreten markalar tek tek açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan denetimler sonucu açıklanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yine tanıdık bir marka vardı!

BU KEZ SUCUĞUNDA DOMUZ ETİ ÇIKTI!

Daha önce Bakanlık tarafından 31 Temmuz'da yapılan açıklamada salamında domuz eti tespit edilen Bifet, bugün yayınlanan listede de yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine göre Bifet markasına ait sucukta, domuz etine rastlandı.

AKILALMAZ HİLEYİ SABAH.COM.TR ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Ürününde domuz eti tespit edilen Bifet'in sahibi İlko Köse ise tam bir gıda teröristi çıktı! Köse'nin akılalmaz hilesine, geçtiğimiz günlerde sabah.com.tr ulaşmıştı. Öyle ki Bifet'in sahibi İlko Köse'nin daha önce de farklı markalar üzerinden yine aynı skandalı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

BİR MARKASI DAHA VAR

Vatandaşa bilinçli olarak domuz eti yediren gıda teröristi İlko Köse'nin daha önce de 'Gurme' markasıyla yine aynı sahtekarlığı yaptığı, 2019'da yapılan denetimlerde ürünlerinde domuz etine rastlandığı anlaşıldı. Hatta Köse'nin 7tepe isimli bir markası daha bulunduğu ortaya çıktı.

HER FİRMASI 'DOMUZ ETİ' SKANDALINA KARIŞMIŞ

Bifet ve Gurme Gıda'nın sahibi olan İlko Köse'nin akılalmaz oyunu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerle yakalandı. Ürünlerinde domuz eti tespit edilen firmalar arasında yer alan Bifet Gıda, Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde üretim yaptığı ortaya çıktı.

Ürünlerinde domuz eti çıkan Gurme Gıda adını 2020 yılında değiştirerek Bifet Gıda adını almıştı. Bifet gıdanın sahibi İlko Köse'nin 7tepe isimli bir markası daha bulunuyor. İlko Köse'nin yine 7tepe markası ile de domuz eti skandallarına karıştığı ifade ediliyor.

