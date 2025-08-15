SON DAKİKA… Tarım Bakanlığı yayınladı! Gıda teröristi İlko Köse’nin markası yine listede: Bifet marka sucukta domuz eti çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda teröristlerine göz açtırmadı. Yapılan denetimler sonrası hileli ve sağlığı tehlikeye düşürecek içeriğe sahip olan gıda üreten markalar tek tek açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan denetimler sonucu açıklanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yine tanıdık bir marka vardı!