SON DAKİKA… Tarım Bakanlığı yayınladı! Gıda teröristi İlko Köse’nin markası yine listede: Bifet marka sucukta domuz eti çıktı!
SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini yayınladı. Halkın sağlığını tehlikeye atan gıda teröristlerinin yayınlandığı listede tanıdık bir marka vardı! Öyle ki 31 Aralık’ta yapılan denetimlerde salamında domuz eti çıkan Bifet’in bu kez sucuğunda domuz etine rastlandı! Firmanın sahibi olan İlko Köse, 2019’daki denetimlerde de yakayı ele vermiş ürünlerinde domuz eti çıkmıştı! Öyle ki Köse’nin 'Gurme Sucuk’ ismini Bifet olarak değiştirdiği anlaşılmıştı! İşte halk sağlığını tehdit eden sahtekarlığın perde arkası!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda teröristlerine göz açtırmadı. Yapılan denetimler sonrası hileli ve sağlığı tehlikeye düşürecek içeriğe sahip olan gıda üreten markalar tek tek açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan denetimler sonucu açıklanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yine tanıdık bir marka vardı!
BU KEZ SUCUĞUNDA DOMUZ ETİ ÇIKTI!
Daha önce Bakanlık tarafından 31 Temmuz'da yapılan açıklamada salamında domuz eti tespit edilen Bifet, bugün yayınlanan listede de yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine göre Bifet markasına ait sucukta, domuz etine rastlandı.