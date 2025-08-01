Gıda teröristi İlko Köse’den ’marka’ oyunu! Bifet, Gurme Sucuk, 7tepe! Vatandaşa bilinçli olarak domuz eti yedirmiş

Gıda teröristi İlko Köse

ÜRETİME NEDEN 'DUR' DENMİYOR?

İlko Köse Kocaeli'ndeki üretim tesisinde farklı markalar üzerinden vatandaşa bilinçli olarak domuz eti yedirmesi skandalının ardından ise akıllara birçok soru geldi. İlko Köse'nin tüm bu skandallarına rağmen üretime farklı şirketler ile nasıl devam ettiği merak konusu oldu. Vatandaşlar üretim faaliyetlerinin durdurulması için çağrıda bulundu.

İLKO KÖSE VE FİRMALARI!

Bifet ve Gurme Gıda'nın sahibi İlko Köse, İTO'ya kayıtlıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ürünlerinde domuz eti tespit edilen firmalar arasında yer alan Bifet Gıda, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindedir. Gurme Gıda'nın adı 2020 yılında değiştirilerek Bifet Gıda adını almıştır.

Bifet'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre; firmanın 7tepe isimli bir markası daha bulunuyor. İlko Köse'nin yine 7tepe markası ile de domuz eti skandallarına karıştığı ifade ediliyor.

Domuz eti sattığı tespit edilen firmalar birçok farklı türde ürün satışı yapıyor. Firmaların sattığı ürünler arasında sucuk, sosis, jambon, salam, kavurma, pastırma ve köfte grubu ürünleri bulunuyor.