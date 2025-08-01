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Haberler Galeri Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...
Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:55 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 16:05

Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellendi. Denetimlerde tespit edilen firmalar ve ürünler kamuoyuna paylaşıldı. Listeye eklenen son gıdalar pes dedirtti. Vatandaşa salam diye domuz eti yedirdikleri tespit edildi. İşte Bakanlık tarafından listeye eklenen son marka ve ürünler...

Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...

Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...

Bakanlığın son kontrollerinde sağlığı tehlikeye atacak şekilde taklit ve tağşiş yapılan birçok ürün belirlendi. Bu ürün grupları arasında bitkisel ürünler, baharatlar, şarküteri ürünleri, yağlar, peynir ve bal markaları yer alıyor.

Şarküteri ürünlerinde dana salamda domuz eti tespiti edilirken, baharatlarda gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya maddelerine rastlandı. Et ürünlerinde ise kıymaya sakatat karıştırıldığı tespit edildi.

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Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...

Taklit ve tağşiş ürünler arasında akılalmaz sahtekarlıklar tespit edilirken, domuz eti çıkan firmalar arasında Bifet'te yer aldı. Bifet'in sahibi İlko Köse daha öncede 'Gurme' markasıyla yine aynı sahtekarlığı yapmış ve Kocaeli'de üretim yapan Gurme isimli markanın Macar salam hamur harcından domuz eti çıkarken, kangal fermente sucuktan da domuz eti çıkmıştı. Bu sahtekarlığın ardından marka ismini değiştiren İlko Köse, bu kez de Bifet markasıyla domuz eti sattı.

2019'DA 'GURME' MARKASIYLA DOMUZ ETİ SATMIŞTI

BİFET VATANDAŞIN SAĞLIĞIYLA OYNUYOR

Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...

İşte Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi:

Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...
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Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...
Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...
Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...
Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...
Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...
Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...