Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...

Taklit ve tağşiş ürünler arasında akılalmaz sahtekarlıklar tespit edilirken, domuz eti çıkan firmalar arasında Bifet'te yer aldı. Bifet'in sahibi İlko Köse daha öncede 'Gurme' markasıyla yine aynı sahtekarlığı yapmış ve Kocaeli'de üretim yapan Gurme isimli markanın Macar salam hamur harcından domuz eti çıkarken, kangal fermente sucuktan da domuz eti çıkmıştı. Bu sahtekarlığın ardından marka ismini değiştiren İlko Köse, bu kez de Bifet markasıyla domuz eti sattı.

2019'DA 'GURME' MARKASIYLA DOMUZ ETİ SATMIŞTI

BİFET VATANDAŞIN SAĞLIĞIYLA OYNUYOR