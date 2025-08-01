Giriş Tarihi: 01.08.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025
16:05
Salam diye domuz eti yedirdiler! Bakanlık o listeyi yayınladı: Bu markalara dikkat...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellendi. Denetimlerde tespit edilen firmalar ve ürünler kamuoyuna paylaşıldı. Listeye eklenen son gıdalar pes dedirtti. Vatandaşa salam diye domuz eti yedirdikleri tespit edildi. İşte Bakanlık tarafından listeye eklenen son marka ve ürünler...