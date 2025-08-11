SON DAKİKA | Ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin, Kocaeli’deki feci kazada hayatını kaybetti: Kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınan ve 1,7 milyon takipçiye sahip olan Deniz Servan Narin, Kocaeli'nde geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Narin’in ani ölümü, sevenlerini ve motosiklet camiasını yasa boğarken kaza görüntüleri ortaya çıktı…

AĞIR YARALANDI Kocaeli'nde meydana gelen kazada, iddialara göre Deniz Servan Narin'in seyir hâlindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybettiği ve savrularak ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.