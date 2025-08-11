Hız videolarıyla tanınan Deniz Servan Narin'in hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video
Kocaeli'de motosikletiyle kamyona çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kaza anına dair görüntüsü ortaya çıktı.
Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.
Narin'in kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
08:05
01:24
Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 10.08.2025 | 16:31
00:53
Mersin Limanı'nda 587 kilogram esrar ele geçirildi | Video 10.08.2025 | 15:35
09:57
00:43
00:51
Bidon tartışmasında 70 yaşındaki kadını böyle darp ettiler | Video 10.08.2025 | 13:29
00:40
00:15
Çeşme-Sakız seferinde gemi kazası | Video 10.08.2025 | 13:29
01:23
Ters dönen araçtan çıkan kadın oturup Kuran’ı Kerim okudu | Video 10.08.2025 | 13:29
00:47
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın | Video 10.08.2025 | 12:34
01:04
Aracına binerken öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 10.08.2025 | 12:34
00:20
00:39
Drift meraklısı genç, az kalsın canından oluyordu | Video 10.08.2025 | 10:28
04:44
01:00
11:59
Binlerce kişi Gazze'ye destek için Ayasofya Camii’ne yürüdü | Video 10.08.2025 | 09:02
00:44
00:37
Hırsızlık yapmaya kalkıştı, alarmın çalmasıyla böyle kaçtı | Video 10.08.2025 | 08:47