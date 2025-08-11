Hız videolarıyla tanınan Deniz Servan Narin'in hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 11.08.2025 | 09:04 Kocaeli'de motosikletiyle kamyona çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kaza anına dair görüntüsü ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

KOCAELİ (İHA) -Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.Narin'in kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görülüyor.