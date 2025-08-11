Video Yaşam Feci kazada hayatını kaybeden fenomen Deniz Servan Narin'in son anları kamerada | Video
11.08.2025 | 14:15

Kocaeli'de yarış motosikletiyle kamyona çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Deniz'in arkadaşı bir an olsun yanından ayrılmazken, sosyal medyada paylaşılan tehlikeli görüntüleri de dikkat çekti.

Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü.

ARKADAŞI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI
Narin'in kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görülüyor. Görüntülerde Deniz'e kalp masajı yapıldığı ve arkadaşının bir an olsun yanından ayrılmadığı görüntülere yansıdı.

ÇOK SEVDİĞİ MOTORU SONU OLDU
Sosyal medyada 1.9 milyon takipçisi olan ve videoları yüzbinlerce izlenen Deniz'den geriye paylaştığı görüntüler kaldı. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, Deniz'in tehlikeli ve hızlı sürüş yaptığı da görüldü. Deniz'in tek teker üzerinde ayağa kalkarak canını tehlikeye attığı ve araçlar arasında geçtiği anlar yer aldı.

