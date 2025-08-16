Ünlü semtlere kabusu yaşattılar: 4 kadın böyle yakalandı!

İstanbul’un Teşvikiye, Cihangir ve Sahrayıcedit gibi ünlü mahallelerinde kılıktan kılığa girerek gezinen kadınlar, kartla kapılarını açıp girdikleri evlerden milyonlarca liralık hırsızlık yaptı. Şüphelilerin olaylardan sonra mağazalara girip kıyafet değiştirdikleri öğrenilirken Hırsızlık Büro Amirliğince yakalanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 12:14 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2025 12:23

Beyoğlu Firuzağa Mahallesinde M.N.C.'nin evinde meydana gelen hırsızlık olayında kilitli kutu zorlanarak açılmış ve içerisinden 540 euro,1527 Amerikan Doları ve pasaportu çalınmıştı. 12 Şubat günü Müşteki M.P. isimli şahsın Ortaköy Mahallesi Dereboyu Beşiktaş sayılı adresinden 50 bin lira değerinde altın kolye, 4 adet çeyrek altın ve maddi değerini tam olarak bilmediği ancak antika değerinde olduğunu beyan ettiği 1 adet altın broş,1 adet elmas kolye ve 1 adet elmas yüzüğünün çalındığı bildirildi. 21 Mayıs günü Z.B.H. isimli şahsın Halıcıoğlu Mahallesindeki evinde meydana gelen hırsızlık olayında ise 1 adet 80 bin lira değerinde 20 gram zincir şeklinde bileklik, 1 adet tektaş yüzük, 1 adet yüzük, 2 adet çeyrek altın ve 53 bin lira nakit parasının çalındığı tespit edildi.

MİLYONLARCA LİRALIK HIRSIZLIK YAPTILAR Durmak bilmeyen hırsızlar Beyoğlu'nda yaklaşık değerleri 480 bin lira olan 1 adet Omega Watch Aquaterra marka kol saati,1 adet Elmas taşlı ay yıldızlı yaka broş, 1 adet elmas kolye ucu ve 2 gram altını çaldı. F. F.S.'nin Teşvikiye'deki evine geçen haftalarda giren hırsızlar milyonlarca liralık ziynet eşyası ve değerli saat çaldılar. 10 Ağustos'ta A.T. isimli şahsın Cihangir Mahallesi Güneşli sayılı adresinde Evden Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığı İhlali yapıldı. Aynı hafta Kadıköy Sahrayıcedit mahallesinde bir evden 10 bin dolar çalındı. Bir başka evden ise 8 bin dolar çalındı.