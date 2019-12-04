Kuruluş Osman 3. son bölüm tek parça kesintisiz hızlı izle! Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Tarihimize ışık tutan hikayesi ve gerek duygu yüklü gerekse nefes kesen sahneleri ile Kuruluş Osman, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Sevilen dizi Kuruluş Osman 3. yeni bölümü ile ATV'de seyircisi ile buluştu. Son bölümde, Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü. Haberimizden, çok konuşulan sahnelerle dolu Kuruluş Osman 3. son bölümü izleyebilir; Kuruluş 4. yeni bölüm fragmanı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 3. SON BÖLÜM TAMAMI KESİNTİSİZ İZLE

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 3. son bölümü yayınlandı. Kuruluş son bölüm izlemek için TIKLAYINIZ

KURULUŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İşte, detaylar;