Kuruluş Osman 3. Bölüm tamamı (4 Aralık 2019 Çarşamba) kesintisiz tek parça izle! Osman Bey'in tarihi değiştiren buluşması...
atv'nin izlenme rekorlarını altüst eden yeni dizisi Kuruluş Osman'ın 4 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlanan 4. son bölümü milyonları ekran başına kilitledi! İşte Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı Kuruluş Osman 3. Bölüm... Osman Bey ve Edebalı’nın büyük buluşması...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06:26
00:45
Kuruluş Osman 4. Bölüm (11 Aralık 2019 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle! 05.12.2019 | 08:39
00:56
Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı 04.12.2019 | 23:53
03:48
Osman Bey önce Fetih Suresi'ni okudu, sonra dua etti 04.12.2019 | 22:16
00:45
00:53
Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey yemin ediyor 02.12.2019 | 23:19
00:54
Kuruluş Osman 3. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı - Hemen izle! 02.12.2019 | 17:48
02:05:31
Kuruluş Osman 2. Bölüm tamamı kesintisiz tek parça izle! 29.11.2019 | 17:14
00:45
Kuruluş Osman 3. Bölüm (4 Aralık 2019 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle! 28.11.2019 | 09:34
00:45
Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı yayınlandı 27.11.2019 | 23:19
02:22:00
Kuruluş Osman 1. son bölüm tamamı full izle! 26.11.2019 | 12:26