Kimse Bilmez 25. Bölüm (8 Aralık 2019 Pazar) son fragmanı yayınlandı izle! Büyük çatışma başlıyor...
atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 8 Aralık 2019 Pazar akşamı yayınlanacak 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... "Silahta tek kurşun var Ali Hoca, buradan ya sen ya da ben sağ çıkacağız!"
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