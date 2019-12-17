Kuruluş Osman 5. Bölüm (18 Aralık 2019 Çarşamba) son fragmanı yayınlandı izle!
atv'nin rekortmen yeni dizisi Kuruluş Osman'ın 18 Aralık 2019 Çarşamba akşamı yayınlanacak 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Kuruluş Osman 5. Bölüm'de olacaklar... "Gün, şehadet günüdür!"
KURULUŞ OSMAN 5. BÖLÜM'DE NELER OLDU?
Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?
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