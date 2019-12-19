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Kuruluş Osman 5. Bölüm (18 Aralık 2019 Çarşamba) tamamı kesintisiz tek parça izle! Osman Bey, Bala için çarpışıyor...

19.12.2019 | 09:09

atv'nin Çarşamba gecelerinin tek galibi yeni dizisi Kuruluş Osman 5. son bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi! Kuruluş Osman 18 Aralık 2019 Çarşamba akşamı yayınlanan 5. son bölümü ile yine heyecan fırtınası yaşattı! İşte Osman Bey'in Bala Hatun'u kurtarmak için giriştiği panzehir mücadelesi... İşte Kuruluş Osman 5. Bölüm...

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