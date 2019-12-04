Osman Bey önce Fetih Suresi'ni okudu, sonra dua etti
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın bu sahnesi çok konuşuldu. Osman Bey'in önce Fetih Suresi'ni okuyup ardından dua ettiği sahne, sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.
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